FineCut для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $6.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Fineshare
|Категория:
|Редакторы аудио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4.08 Мб
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FineCut – это универсальное приложение для редактирования и конвертирования аудиофайлов, которое сочетает в себе множество полезных инструментов для работы с различными аудиоформатами. Оно предлагает пользователям удобные средства для редактирования звуковых дорожек, будь то музыка, подкаст или аудиозапись. FineCut обеспечивает простоту использования, при этом предоставляя широкий набор функций, позволяющих получить кристально чистый звук без необходимости использовать сложные программы профессионального уровня.
Программа поддерживает работу с большим количеством аудиоформатов, что делает ее подходящей для разнообразных задач, связанных с обработкой аудио. FineCut дает возможность не только редактировать отдельные файлы, но и использовать пакетную обработку, что особенно удобно при работе с большим количеством аудиофайлов. Интерфейс приложения интуитивно понятен: каждый инструмент расположен на своей вкладке, обеспечивая легкий доступ ко всем функциям программы.
Одной из основных функций FineCut является обрезка аудио, которая позволяет удалять ненужные фрагменты, например, рекламные вставки. Также программа поддерживает объединение нескольких аудиофайлов в один, что удобно для создания компиляций. Приложение предлагает конвертацию между популярными и редкими аудиоформатами, включая MP3, AAC, WMA, M4A, OGG, FLAC и другие. Также программа умеет извлекать аудиопоток из видеофайлов, что особенно полезно для создания аудиоверсий видеоконтента.
Еще одной полезной функцией FineCut является встроенный инструмент записи звука, который может захватывать системный звук или звук с микрофона. Программа предоставляет несколько настроек для улучшения качества записи, включая подавление фонового шума. Это позволяет пользователям создавать чистые аудиофайлы, не прибегая к дополнительным программам.
Приложение включает инструменты для шумоподавления, регулировки громкости, изменения скорости аудиофайлов, а также применения эффектов затухания и выключения звука. FineCut также позволяет добавлять фоновую музыку к аудиозаписям, что делает его особенно полезным для создания подкастов или музыкальных композиций.
Основные возможности приложения FineCut:
- Поддержка широкого спектра аудиоформатов, таких как MP3, AAC, WMA, FLAC и другие.
- Пакетная обработка аудиофайлов для выполнения нескольких задач одновременно.
- Функция обрезки аудио для удаления ненужных фрагментов, таких как реклама.
- Возможность объединения нескольких аудиофайлов в один.
- Конвертация файлов между популярными и менее известными аудиоформатами.
- Извлечение аудиопотока из видеофайлов.
- Встроенный инструмент записи звука с настройками для улучшения качества.
- Функция шумоподавления и другие инструменты для улучшения качества аудиофайлов.
- Регулировка громкости, скорости воспроизведения и добавление эффектов.
- Инструмент для вставки фоновой музыки в аудиозаписи.
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