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Easy Email Parser для Windows

Описание
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Лицензия: Демо версия | Цена: $19.95
Ограничение:30 дней
Версия:1.23.10.26 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:5.08 Мб
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Easy Email Parser – это инструмент, созданный для автоматического извлечения данных из электронных писем, особенно при работе с большими объемами сообщений. Программа позволяет пользователям настраивать правила для парсинга (анализа и извлечения информации) и сохранять их в виде шаблонов. Easy Email Parser значительно облегчает процесс обработки сообщений, превращая данные электронной почты в структурированную информацию, что повышает точность и эффективность работы.

Основной функционал приложения заключается в автоматической обработке повторяющихся писем на основе заданных пользователем шаблонов. Эти шаблоны можно как создавать самостоятельно, так и использовать уже предложенные разработчиком. Приложение поддерживает загрузку списков рассылок и их автоматическую обработку, что значительно упрощает работу с массовой электронной корреспонденцией. Пользователь может быстро настроить нужные параметры для извлечения строк или значений из писем, что исключает необходимость в ручной обработке и уменьшает вероятность ошибок.

Список основных возможностей приложения Easy Email Parser:

  • Автоматическое извлечение данных из электронных писем на основе настраиваемых шаблонов.
  • Поддержка работы с повторяющимися сообщениями электронной почты.
  • Возможность создания и использования пользовательских шаблонов для парсинга данных.
  • Интеграция шаблонов в виде базы данных для хранения извлеченной информации.
  • Удобный интерфейс для настройки правил парсинга и сохранения их в виде шаблонов.
  • Автоматизация обработки данных, что снижает вероятность человеческих ошибок.
  • Повышение эффективности работы с большими объемами электронных сообщений.
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