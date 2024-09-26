Easy Email Parser для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: $19.95
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|1.23.10.26 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GraphicRegion.com
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|5.08 Мб
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Easy Email Parser – это инструмент, созданный для автоматического извлечения данных из электронных писем, особенно при работе с большими объемами сообщений. Программа позволяет пользователям настраивать правила для парсинга (анализа и извлечения информации) и сохранять их в виде шаблонов. Easy Email Parser значительно облегчает процесс обработки сообщений, превращая данные электронной почты в структурированную информацию, что повышает точность и эффективность работы.
Основной функционал приложения заключается в автоматической обработке повторяющихся писем на основе заданных пользователем шаблонов. Эти шаблоны можно как создавать самостоятельно, так и использовать уже предложенные разработчиком. Приложение поддерживает загрузку списков рассылок и их автоматическую обработку, что значительно упрощает работу с массовой электронной корреспонденцией. Пользователь может быстро настроить нужные параметры для извлечения строк или значений из писем, что исключает необходимость в ручной обработке и уменьшает вероятность ошибок.
Список основных возможностей приложения Easy Email Parser:
- Автоматическое извлечение данных из электронных писем на основе настраиваемых шаблонов.
- Поддержка работы с повторяющимися сообщениями электронной почты.
- Возможность создания и использования пользовательских шаблонов для парсинга данных.
- Интеграция шаблонов в виде базы данных для хранения извлеченной информации.
- Удобный интерфейс для настройки правил парсинга и сохранения их в виде шаблонов.
- Автоматизация обработки данных, что снижает вероятность человеческих ошибок.
- Повышение эффективности работы с большими объемами электронных сообщений.
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Отзывы о программе Easy Email Parser
Admin
Отзывов о программе Easy Email Parser 1.23.10.26 пока нет, можете добавить...