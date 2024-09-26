DriveHQ FileManager для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Работа с файлами
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:26.84 Мб
СКАЧАТЬ
DriveHQ FileManager скриншот № 1
DriveHQ FileManager скриншот № 2
DriveHQ FileManager скриншот № 3
DriveHQ FileManager скриншот № 4

DriveHQ FileManager — это приложение для управления файлами как на локальном устройстве, так и в облаке. Программа позволяет легко перемещаться между папками, загружать и скачивать файлы и папки между локальным и облачным хранилищем. DriveHQ FileManager поддерживает базовые функции управления файлами, такие как копирование, вставка, удаление, а также предоставляет расширенные возможности, включая резервное копирование мультимедиа и обмен файлами с детализированным контролем доступа. Приложение отлично интегрируется с облачной ИТ-инфраструктурой компании и предлагает пользователям гибкие возможности для безопасного хранения и совместной работы с файлами.

DriveHQ FileManager отличается от других облачных сервисов тем, что не ограничивается только хранением данных, но и предлагает широкий спектр облачных ИТ-услуг. Приложение позволяет не только эффективно загружать и скачивать файлы, но и делиться ими с другими пользователями, устанавливая права доступа на основе индивидуальных настроек. Одним из ключевых преимуществ DriveHQ FileManager является возможность редактирования файлов непосредственно в облаке без необходимости их локальной синхронизации. Также доступна функция шифрования на стороне клиента, которая обеспечивает максимальную безопасность данных при их передаче и хранении.

Список основных возможностей DriveHQ FileManager:

  • Управление локальными и облачными файлами с помощью удобного интерфейса.
  • Поддержка базовых операций с файлами (копирование, вставка, удаление).
  • Расширенные функции: резервное копирование фотографий, видео и файлов в облако.
  • Детализированный контроль доступа к файлам при совместном использовании.
  • Прямое редактирование файлов в облаке без необходимости синхронизации.
  • Блокировка файлов для предотвращения перезаписи данных при командной работе.
  • Шифрование данных на стороне клиента с использованием пользовательского ключа для обеспечения конфиденциальности.
  • Замена локальных файловых серверов с помощью облачного сервиса.
  • Поддержка FTP/SFTP хостинга для компаний.
  • Бесплатное облачное хранилище объемом 5 ГБ и конкурентные тарифы для бизнес-пользователей.
ТОП-сегодня раздела "Работа с файлами"
 

скачать Total CommanderTotal Commander 3.50

Total Commander – популярный двухпанельный файловый менеджер теперь на Android-устройствах....

скачать Файловый менеджерФайловый менеджер 3.4.9

Бесплатный, быстрый и полнофункциональный Проводник для Android устройств, благодаря...

скачать ES ПроводникES Проводник 4.2.2.9.2 / 4.2.4.0.1

ES Проводник – файловый менеджер выполнит все необходимые манипуляции с локальными и...

скачать X-ploreX-plore 4.39.02

X-plore – удобный и функциональный файловый менеджер с двухпанельным режимом. Операции с...

скачать RARRAR 7.01.build123

RAR – известный архиватор для Android-устройств. Приложение позволяет создавайте архивы RAR и ZIP...

скачать 7Zipper7Zipper 3.10.91

Удобное Android-приложение, сочетающее в себе функции архиватора и файлового менеджера....

Отзывы о программе DriveHQ FileManager

Admin

Отзывов о программе DriveHQ FileManager 5.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв