DriveHQ FileManager для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DriveHQ.com & CameraFTP.com Cloud Services
|Категория:
|Работа с файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|26.84 Мб
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DriveHQ FileManager — это приложение для управления файлами как на локальном устройстве, так и в облаке. Программа позволяет легко перемещаться между папками, загружать и скачивать файлы и папки между локальным и облачным хранилищем. DriveHQ FileManager поддерживает базовые функции управления файлами, такие как копирование, вставка, удаление, а также предоставляет расширенные возможности, включая резервное копирование мультимедиа и обмен файлами с детализированным контролем доступа. Приложение отлично интегрируется с облачной ИТ-инфраструктурой компании и предлагает пользователям гибкие возможности для безопасного хранения и совместной работы с файлами.
DriveHQ FileManager отличается от других облачных сервисов тем, что не ограничивается только хранением данных, но и предлагает широкий спектр облачных ИТ-услуг. Приложение позволяет не только эффективно загружать и скачивать файлы, но и делиться ими с другими пользователями, устанавливая права доступа на основе индивидуальных настроек. Одним из ключевых преимуществ DriveHQ FileManager является возможность редактирования файлов непосредственно в облаке без необходимости их локальной синхронизации. Также доступна функция шифрования на стороне клиента, которая обеспечивает максимальную безопасность данных при их передаче и хранении.
Список основных возможностей DriveHQ FileManager:
- Управление локальными и облачными файлами с помощью удобного интерфейса.
- Поддержка базовых операций с файлами (копирование, вставка, удаление).
- Расширенные функции: резервное копирование фотографий, видео и файлов в облако.
- Детализированный контроль доступа к файлам при совместном использовании.
- Прямое редактирование файлов в облаке без необходимости синхронизации.
- Блокировка файлов для предотвращения перезаписи данных при командной работе.
- Шифрование данных на стороне клиента с использованием пользовательского ключа для обеспечения конфиденциальности.
- Замена локальных файловых серверов с помощью облачного сервиса.
- Поддержка FTP/SFTP хостинга для компаний.
- Бесплатное облачное хранилище объемом 5 ГБ и конкурентные тарифы для бизнес-пользователей.
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