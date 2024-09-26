DriveHQ FileManager — это приложение для управления файлами как на локальном устройстве, так и в облаке. Программа позволяет легко перемещаться между папками, загружать и скачивать файлы и папки между локальным и облачным хранилищем. DriveHQ FileManager поддерживает базовые функции управления файлами, такие как копирование, вставка, удаление, а также предоставляет расширенные возможности, включая резервное копирование мультимедиа и обмен файлами с детализированным контролем доступа. Приложение отлично интегрируется с облачной ИТ-инфраструктурой компании и предлагает пользователям гибкие возможности для безопасного хранения и совместной работы с файлами.

DriveHQ FileManager отличается от других облачных сервисов тем, что не ограничивается только хранением данных, но и предлагает широкий спектр облачных ИТ-услуг. Приложение позволяет не только эффективно загружать и скачивать файлы, но и делиться ими с другими пользователями, устанавливая права доступа на основе индивидуальных настроек. Одним из ключевых преимуществ DriveHQ FileManager является возможность редактирования файлов непосредственно в облаке без необходимости их локальной синхронизации. Также доступна функция шифрования на стороне клиента, которая обеспечивает максимальную безопасность данных при их передаче и хранении.

Список основных возможностей DriveHQ FileManager: