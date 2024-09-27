ScreenVivid для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.46 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Tam Nguyen
|Категория:
|Захват экрана
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|132.16 Мб
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ScreenVivid – это удобное приложение для записи экрана, предназначенное для решения повседневных задач пользователей, которым требуется зафиксировать происходящее на экране. Программа предоставляет простой и интуитивно понятный интерфейс, что делает процесс записи доступным даже для новичков.
ScreenVivid позволяет записывать весь экран, отдельное окно или выделенную область, что дает пользователю возможность настроить процесс записи в зависимости от своих потребностей. Это особенно полезно при создании учебных материалов или демонстрации конкретных задач без необходимости записи всего рабочего пространства.
Тем не менее, на текущем этапе развития ScreenVivid не поддерживает некоторые функции, такие как интеграция с веб-камерой, масштабирование и захват звука. Это делает его менее подходящим для профессионального видеомонтажа, однако разработчики активно работают над расширением возможностей приложения. В будущих обновлениях планируется добавить улучшенные инструменты редактирования, что значительно расширит функциональность программы.
Основные возможности приложения ScreenVivid:
- Запись всего экрана, отдельного окна или выделенной области.
- Простота и интуитивно понятный интерфейс.
- Возможность гибко настраивать область записи для создания обучающих материалов или презентаций.
- Удобные экранные элементы управления.
- Поддержка записи для базовых задач, таких как создание видеоуроков и демонстраций.
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