SuperMSConfig для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.5.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Настройка, оптимизация
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Размер:913 Кб
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SuperMSConfig — это удобное приложение для оптимизации работы Windows, которое помогает пользователю автоматически настраивать параметры системы. В отличие от традиционного MSConfig, SuperMSConfig использует пошаговый интерфейс мастера, чтобы упростить процесс оптимизации и улучшить производительность операционной системы. Программа предназначена для Windows 11 и позволяет за несколько шагов решить множество распространённых проблем с минимальным участием пользователя.

Утилита выполняет автоматическую проверку конфигурации системы, анализируя её параметры на наличие возможных проблем, которые могут повлиять на скорость и стабильность работы. Программа обращает внимание на такие аспекты, как элементы запуска, приложения, параметры конфиденциальности, безопасность, рекламные настройки, системные службы, настройки искусственного интеллекта и другие конфигурации. Пользователи могут выбирать, какие параметры нужно оптимизировать, что позволяет более точно настроить систему под свои нужды.

Программа также поддерживает работу с пользовательскими конфигурациями, созданными в других программах. Дополнительные инструменты, такие как Microsoft Cleanup Companion и Clippy Companion, помогают очистить систему от встроенных приложений Windows и установить популярные программы. Кроме того, приложение предоставляет быстрый доступ к основным инструментам настройки Windows, таким как центр восстановления системы, монитор производительности и другие.

Главной особенностью SuperMSConfig является интеграция технологий искусственного интеллекта с поддержкой Microsoft Copilot, которая помогает пользователям понять изменения, которые они вносят в конфигурацию системы. Это делает приложение удобным как для обычных пользователей, так и для опытных специалистов, которые хотят более глубоко настроить параметры системы.

Основные возможности приложения SuperMSConfig:

  • Автоматическое сканирование и исправление системных проблем.
  • Оптимизация производительности системы в несколько шагов.
  • Возможность работы с параметрами конфиденциальности и безопасности.
  • Управление элементами автозагрузки, службами и системными приложениями.
  • Быстрая очистка системы от ненужных встроенных приложений.
  • Поддержка пользовательских конфигураций.
  • Интеграция с инструментами настройки Windows, такими как монитор производительности и восстановление системы.
  • Использование технологий искусственного интеллекта для помощи в настройке системы.
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