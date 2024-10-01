LALAL.AI – это программа для разделения звука, которая позволяет извлекать вокальные и инструментальные части из музыкальных треков с высокой точностью. Она предназначена для музыкальных продюсеров, композиторов и энтузиастов, которым необходимо разделить стебли песни для ремиксов, создания семплов или обработки аудиоматериала. Приложение использует передовые технологии искусственного интеллекта для анализа и распознавания различных аудиоэлементов в треке, что делает процесс разделения проще и эффективнее, чем традиционные методы.

Главная функция LALAL.AI заключается в разделении песни на вокальные и инструментальные партии. Процесс предельно прост: пользователь загружает трек, выбирает, какие части нужно извлечь, и получает результат после обработки. Приложение также поддерживает выделение отдельных инструментов, таких как барабаны, бас, гитара или фортепиано. LALAL.AI справляется с задачей быстро, несмотря на сложность некоторых композиций, и позволяет пользователю оценить качество обработки до загрузки конечного результата.

Список основных возможностей LALAL.AI: