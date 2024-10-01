LALAL.AI для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.0.170 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|OmniSale GMBH
|Категория:
|Утилиты, Плагины
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|736 Кб
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LALAL.AI – это программа для разделения звука, которая позволяет извлекать вокальные и инструментальные части из музыкальных треков с высокой точностью. Она предназначена для музыкальных продюсеров, композиторов и энтузиастов, которым необходимо разделить стебли песни для ремиксов, создания семплов или обработки аудиоматериала. Приложение использует передовые технологии искусственного интеллекта для анализа и распознавания различных аудиоэлементов в треке, что делает процесс разделения проще и эффективнее, чем традиционные методы.
Главная функция LALAL.AI заключается в разделении песни на вокальные и инструментальные партии. Процесс предельно прост: пользователь загружает трек, выбирает, какие части нужно извлечь, и получает результат после обработки. Приложение также поддерживает выделение отдельных инструментов, таких как барабаны, бас, гитара или фортепиано. LALAL.AI справляется с задачей быстро, несмотря на сложность некоторых композиций, и позволяет пользователю оценить качество обработки до загрузки конечного результата.
Список основных возможностей LALAL.AI:
- Разделение песни на вокальные и инструментальные партии.
- Возможность выделения конкретных инструментов: барабанов, баса, гитары, фортепиано и других.
- Высокая точность обработки благодаря использованию искусственного интеллекта.
- Поддержка различных форматов аудиофайлов.
- Простота использования: достаточно загрузить трек и выбрать части для выделения.
- Автоматическое распознавание и анализ волновых форм песни.
- Быстрая обработка с возможностью предварительного прослушивания результата.
- Работает через внешний сервер, что обеспечивает мощные вычислительные ресурсы для сложных задач.
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