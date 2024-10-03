OneClick Cleaner для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Очистка диска
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OneClick Cleaner — это простое и эффективное приложение для очистки компьютера от ненужных файлов. Программа предназначена для пользователей, которые хотят поддерживать свою систему в оптимальном состоянии, не вникая в сложные настройки и конфигурации. OneClick Cleaner выполняет сканирование и удаление временных и кэшированных файлов одним двойным щелчком мыши, не требуя от пользователя дополнительных действий или настройки параметров.

Основная функция приложения заключается в автоматическом поиске и удалении файлов, замедляющих работу системы. После запуска OneClick Cleaner начинает сканирование ключевых областей системы, таких как папки временных файлов, корзина, файлы предварительной выборки, журналы Windows и кэш браузера. Приложение удаляет данные, которые накапливаются во время повседневной работы за компьютером, освобождая место на диске и улучшая общую производительность.

Отличительной особенностью OneClick Cleaner является его простота в использовании. Программа не предоставляет опций для глубокого сканирования или дополнительных настроек — пользователь просто запускает процесс, и все остальное выполняется автоматически. По завершении очистки приложение выводит уведомление с результатами, показывая количество найденных и удаленных файлов.

Список основных возможностей приложения OneClick Cleaner:

  • Автоматическое удаление временных файлов и файлов кэша.
  • Очистка корзины и файлов предварительной выборки Windows.
  • Удаление списка недавно использованных файлов.
  • Очистка журналов Windows и файлов отчетов об ошибках.
  • Удаление кэша интернет-браузеров.
  • Минимальное участие пользователя — двойной щелчок для начала работы.
  • Информирование о результатах очистки по завершении процесса.
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