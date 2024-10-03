ToandFromWebP для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16.27 Мб
СКАЧАТЬ
ToandFromWebP скриншот № 1

ToandFromWebP — это программа для конвертации изображений в формат WebP и обратно, которая поможет решить проблемы совместимости, связанные с этим популярным форматом. Многие сталкиваются с тем, что WebP не поддерживается всеми программами, и это может вызывать затруднения. Приложение ToandFromWebP предлагает простой и удобный способ массовой обработки изображений, позволяя быстро конвертировать их в WebP или преобразовывать WebP в более распространенные форматы.

Интерфейс программы прост и интуитивно понятен, что делает процесс конвертации максимально легким и доступным для всех пользователей. Основная функция ToandFromWebP — это возможность преобразования изображений в четыре основных формата: PNG, JPG, BMP и GIF, что охватывает большинство популярных форматов для работы с изображениями.

Приложение не перегружено излишними функциями, что делает его быстрым и эффективным решением для пользователей, которые хотят конвертировать изображения без лишних настроек. Однако для тех, кто ищет дополнительные возможности, его функционал может показаться ограниченным.

Основные возможности программы ToandFromWebP:

  • Конвертация изображений из формата WebP и в WebP.
  • Поддержка массовой обработки изображений, что экономит время.
  • Простой и интуитивный интерфейс, понятный для пользователей любого уровня.
  • Поддержка четырех основных форматов: PNG, JPG, BMP и GIF.
  • Быстрая и эффективная обработка изображений без потери качества.
ТОП-сегодня раздела "Конверторы"
 

скачать XnViewXnView 2.51.7 Standard

XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для...

скачать Format FactoryFormat Factory 5.17.0

Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи...

скачать Adobe PhotoshopAdobe Photoshop CC 2023 24.7

Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно...

скачать IrfanViewIrfanView 4.67

IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества...

скачать HEIC to JPG ConverterHEIC to JPG Converter 12.1

Простой в использовании инструмент для конвертирования изображений HEIC/HEIF с вашего...

скачать HEIC Converter FreeHEIC Converter Free 1.7.0

Бесплатный, простой инструмент для преобразования HEIC/HEIF фото в более распространенные...

Отзывы о программе ToandFromWebP

Admin

Отзывов о программе ToandFromWebP 1.0.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв