UltraPass для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.12.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Tobias Schiek
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|3.64 Мб
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UltraPass — это приложение, предназначенное для создания безопасных паролей и их управления. Программа объединяет в себе функции генератора паролей и менеджера, что позволяет пользователям не только генерировать сложные и надежные пароли, но и хранить их в удобном и защищенном виде. Приложение подходит для разных целей, начиная от использования в личных аккаунтах и заканчивая корпоративными системами. UltraPass поддерживает широкие возможности настройки, что делает его гибким инструментом для любого пользователя.
Основной функционал UltraPass направлен на обеспечение безопасности данных путем создания уникальных паролей, которые соответствуют современным требованиям безопасности. В приложении доступна история сгенерированных паролей, возможность блокировки данных с помощью PIN-кода или отпечатка пальца, а также функция синхронизации данных через облако, что значительно упрощает управление паролями на разных устройствах. Кроме того, программа позволяет экспортировать и импортировать профили с настройками, а также хранить различные конфигурации для различных нужд.
Список основных возможностей UltraPass:
- Генерация безопасных случайных паролей
- Возможность настроить символы, цифры и специальные символы в паролях
- Оценка надежности паролей в режиме реального времени
- Хранение истории скопированных паролей
- Блокировка доступа к истории с помощью PIN-кода или отпечатка пальца
- Поддержка профилей для различных конфигураций паролей
- Создание QR-кода из паролей для быстрого обмена
- Экспорт истории в текстовый файл
- Импорт и экспорт профилей и истории
- Облачная синхронизация данных (через покупку в приложении)
- Доступ к паролям через веб-приложение для удаленного использования
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Admin
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