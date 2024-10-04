Территория для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.21 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Lefan Co., Ltd.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|6.42 Мб
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Территория – это приложение для измерения площади земли и расчета расстояний на карте. Оно позволяет пользователям легко определять размеры участков, обходя целевые области или выбирая конкретные точки на карте. Программа поддерживает различные единицы измерения и предоставляет удобные инструменты для точного расчета площади. Пользователь может выбрать тип карты, сохранить историю измерений и получать данные о расстояниях и площадях в различных форматах.
Приложение предоставляет два режима измерения площади: обход целевой области вручную и выбор конкретных точек границы на карте. Это позволяет пользователю рассчитать как реальную площадь участка, так и прямое расстояние между двумя точками. "Территория" поддерживает стандартные и спутниковые карты, что облегчает выбор нужной точки для расчета. Также предусмотрена возможность записи истории измерений, чтобы впоследствии было легко вернуться к результатам.
Основные возможности приложения Территория:
- Измерение площади земли через обход целевой области или выбор пограничных точек на карте;
- Расчет реального расстояния между двумя точками по прямой линии;
- Поддержка различных единиц измерения: квадратные метры, гектары, акры, километры, морские мили и другие;
- Возможность выбора типа карты: стандартная карта или спутниковая;
- Функция записи и хранения истории измерений для удобного доступа к предыдущим данным.
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