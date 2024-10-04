Территория – это приложение для измерения площади земли и расчета расстояний на карте. Оно позволяет пользователям легко определять размеры участков, обходя целевые области или выбирая конкретные точки на карте. Программа поддерживает различные единицы измерения и предоставляет удобные инструменты для точного расчета площади. Пользователь может выбрать тип карты, сохранить историю измерений и получать данные о расстояниях и площадях в различных форматах.

Приложение предоставляет два режима измерения площади: обход целевой области вручную и выбор конкретных точек границы на карте. Это позволяет пользователю рассчитать как реальную площадь участка, так и прямое расстояние между двумя точками. "Территория" поддерживает стандартные и спутниковые карты, что облегчает выбор нужной точки для расчета. Также предусмотрена возможность записи истории измерений, чтобы впоследствии было легко вернуться к результатам.

Основные возможности приложения Территория: