Территория для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.21 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:6.42 Мб
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Территория – это приложение для измерения площади земли и расчета расстояний на карте. Оно позволяет пользователям легко определять размеры участков, обходя целевые области или выбирая конкретные точки на карте. Программа поддерживает различные единицы измерения и предоставляет удобные инструменты для точного расчета площади. Пользователь может выбрать тип карты, сохранить историю измерений и получать данные о расстояниях и площадях в различных форматах.

Приложение предоставляет два режима измерения площади: обход целевой области вручную и выбор конкретных точек границы на карте. Это позволяет пользователю рассчитать как реальную площадь участка, так и прямое расстояние между двумя точками. "Территория" поддерживает стандартные и спутниковые карты, что облегчает выбор нужной точки для расчета. Также предусмотрена возможность записи истории измерений, чтобы впоследствии было легко вернуться к результатам.

Основные возможности приложения Территория:

  • Измерение площади земли через обход целевой области или выбор пограничных точек на карте;
  • Расчет реального расстояния между двумя точками по прямой линии;
  • Поддержка различных единиц измерения: квадратные метры, гектары, акры, километры, морские мили и другие;
  • Возможность выбора типа карты: стандартная карта или спутниковая;
  • Функция записи и хранения истории измерений для удобного доступа к предыдущим данным.
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