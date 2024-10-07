Clean Media Player – это удобное приложение, предназначенное для фильтрации ненормативной лексики и пропуска нежелательных сцен в видеоконтенте. Оно предлагает пользователям простой способ создать цензурированные версии фильмов или видео, избавляя от необходимости вручную редактировать субтитры или вырезать нежелательные фрагменты. Благодаря фильтрам, Clean Media Player может автоматически удалять нецензурные выражения из субтитров, пропускать сцены на основе временных меток и адаптировать видеоконтент под предпочтения зрителя.

Приложение отличается интуитивно понятным интерфейсом, который позволяет легко добавлять видеофайлы и быстро применять необходимые фильтры. Clean Media Player поддерживает широкие возможности управления субтитрами, включая настройку временного смещения с помощью ползунков или ручного ввода значений. Это делает приложение удобным не только для тех, кто хочет фильтровать контент, но и для тех, кто ищет продвинутые средства управления субтитрами.

Ключевой функционал приложения – это фильтр нецензурной лексики. Приложение оснащено встроенной библиотекой слов и их замен, которая автоматически применяется к субтитрам. Кроме того, пользователи могут добавлять собственные термины и фразы для фильтрации, обеспечивая полный контроль над содержимым. Также доступна функция автоматического пропуска сцен, которая работает на основе заранее установленных временных меток, убирая нежелательные фрагменты и синхронизируя субтитры с оставшимся видео.

Основные возможности приложения Clean Media Player: