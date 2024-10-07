AutoClick для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Kilho Oh
|Категория:
|Автоматизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2.46 Мб
|СКАЧАТЬ
AutoClick – это программа, предназначенная для автоматизации кликов мыши. Она упрощает выполнение однотипных действий, таких как симуляция нажатий клавиш, что может быть полезно в играх, при необходимости частого клика или для предотвращения перехода компьютера в режим простоя.
Интерфейс программы минималистичен и предельно прост, что способствует легкому освоению и использованию. Все основные настройки отображаются на главном экране приложения без дополнительных меню, что упрощает работу с AutoClick, даже если пользователь впервые сталкивается с подобным софтом.
Для начала работы необходимо создать последовательность кликов. Процесс настройки очень прост: нужно навести курсор на целевую область экрана, выбрать тип клика (левый, правый или колесико мыши), задать вид нажатия (одиночный или двойной клик) и, при необходимости, добавить задержку между нажатиями. Добавление действий в список осуществляется с помощью настраиваемых горячих клавиш, что делает использование программы быстрым и удобным.
AutoClick поддерживает основные функции, необходимые для эффективной имитации кликов, такие как запуск и остановка симуляции, добавление новых записей и очистка текущего списка кликов. Однако программа не позволяет сохранять созданные последовательности нажатий для последующего использования, что может быть неудобным в некоторых ситуациях.
Основные возможности AutoClick:
- Имитация последовательных нажатий левой, правой и колесной кнопок мыши;
- Возможность выбора типа клика: одиночный или двойной;
- Настройка задержек между нажатиями;
- Управление через настраиваемые горячие клавиши;
- Возможность очистки текущей последовательности кликов;
- Портативная версия, не требующая установки;
- Простой и интуитивно понятный интерфейс без лишних настроек.
Бесплатный полноценный автокликер с двумя режимами работы - с динамическим...
AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и...
Free Mouse Auto Clicker - утилита для автоматического срабатывания левой или правой кнопки мышки через через заданные промежутки времени...
Automatic Mouse and Keyboard 6.6.2.4
Программа для автоматизации действий на ПК (нажатие клавиш и комбинации кнопок)....
Ghost Automizer - программа запоминает ваши действия мышкой и клавиатурой а потом в заданное...
FreeMacroPlayer - небольшая бесплатная многофункциональная программа для работы с макросами и управления приложениями, которые необходимо запускать каждый день...
Отзывы о программе AutoClick
Admin
Отзывов о программе AutoClick 1.3.3 пока нет, можете добавить...