Pi Video Player для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.0.8_release_2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|100Pi Labs
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|18.15 Мб
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Pi Video Player — это медиаплеер для устройств на базе Android, разработанный для воспроизведения видео в различных форматах, включая HD, 4k и 8k UHD. Программа поддерживает широкий диапазон видеоформатов и предлагает удобное управление воспроизведением. Одной из ключевых особенностей приложения является поддержка субтитров, что делает просмотр видео удобным и доступным. Благодаря встроенному браузеру папок пользователи могут быстро находить и воспроизводить файлы, не покидая приложения. Pi Video Player также поддерживает управление воспроизведением с помощью жестов, что позволяет легко регулировать громкость, яркость и навигацию по видео.
Приложение предлагает гибкое управление воспроизведением, включая возможность ставить видео на паузу, перематывать его вперед и назад, изменять ориентацию экрана и соотношение сторон. Поддержка темной темы помогает уменьшить нагрузку на глаза при просмотре видео в условиях низкой освещенности. Другая удобная функция — это запоминание места последнего воспроизведения, благодаря чему пользователь может продолжить просмотр с того места, где остановился.
Основные возможности Pi Video Player:
- Поддержка всех популярных видеоформатов, включая HD, 4k и 8k UHD
- Браузер папок для быстрого поиска и воспроизведения видео
- Элементы управления воспроизведением: пауза, перемотка, изменение ориентации экрана, регулировка соотношения сторон
- Управление с помощью жестов для регулировки громкости, яркости и навигации по видео
- Поддержка субтитров: поиск и загрузка субтитров
- Темная тема для комфортного просмотра в условиях низкой освещенности
- Поддержка гарнитур для управления воспроизведением видео
- Запоминание места последнего воспроизведения видео
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