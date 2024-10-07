Pi Video Player — это медиаплеер для устройств на базе Android, разработанный для воспроизведения видео в различных форматах, включая HD, 4k и 8k UHD. Программа поддерживает широкий диапазон видеоформатов и предлагает удобное управление воспроизведением. Одной из ключевых особенностей приложения является поддержка субтитров, что делает просмотр видео удобным и доступным. Благодаря встроенному браузеру папок пользователи могут быстро находить и воспроизводить файлы, не покидая приложения. Pi Video Player также поддерживает управление воспроизведением с помощью жестов, что позволяет легко регулировать громкость, яркость и навигацию по видео.

Приложение предлагает гибкое управление воспроизведением, включая возможность ставить видео на паузу, перематывать его вперед и назад, изменять ориентацию экрана и соотношение сторон. Поддержка темной темы помогает уменьшить нагрузку на глаза при просмотре видео в условиях низкой освещенности. Другая удобная функция — это запоминание места последнего воспроизведения, благодаря чему пользователь может продолжить просмотр с того места, где остановился.

Основные возможности Pi Video Player: