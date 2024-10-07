Программы для Android » Видео » Плееры » Pi Video Player 1.1.0.8_release_2

Pi Video Player для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.0.8_release_2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:18.15 Мб
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Pi Video Player — это медиаплеер для устройств на базе Android, разработанный для воспроизведения видео в различных форматах, включая HD, 4k и 8k UHD. Программа поддерживает широкий диапазон видеоформатов и предлагает удобное управление воспроизведением. Одной из ключевых особенностей приложения является поддержка субтитров, что делает просмотр видео удобным и доступным. Благодаря встроенному браузеру папок пользователи могут быстро находить и воспроизводить файлы, не покидая приложения. Pi Video Player также поддерживает управление воспроизведением с помощью жестов, что позволяет легко регулировать громкость, яркость и навигацию по видео.

Приложение предлагает гибкое управление воспроизведением, включая возможность ставить видео на паузу, перематывать его вперед и назад, изменять ориентацию экрана и соотношение сторон. Поддержка темной темы помогает уменьшить нагрузку на глаза при просмотре видео в условиях низкой освещенности. Другая удобная функция — это запоминание места последнего воспроизведения, благодаря чему пользователь может продолжить просмотр с того места, где остановился.

Основные возможности Pi Video Player:

  • Поддержка всех популярных видеоформатов, включая HD, 4k и 8k UHD
  • Браузер папок для быстрого поиска и воспроизведения видео
  • Элементы управления воспроизведением: пауза, перемотка, изменение ориентации экрана, регулировка соотношения сторон
  • Управление с помощью жестов для регулировки громкости, яркости и навигации по видео
  • Поддержка субтитров: поиск и загрузка субтитров
  • Темная тема для комфортного просмотра в условиях низкой освещенности
  • Поддержка гарнитур для управления воспроизведением видео
  • Запоминание места последнего воспроизведения видео
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