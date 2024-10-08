Capter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|decipher3114
|Категория:
|Захват экрана
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6.92 Мб
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Capter – это приложение для создания скриншотов, которое предлагает удобные функции для упрощения процесса захвата изображения экрана. Программа ориентирована на пользователей, которым требуется быстрая и эффективная работа со скриншотами, без необходимости погружаться в сложные настройки и меню. Одним из ключевых преимуществ Capter является возможность задания директории для сохранения всех скриншотов, что отсутствует в стандартном функционале Windows. Пользователю не нужно искать сохраненные снимки в папке «Изображения» или копировать их из буфера обмена – все скриншоты мгновенно сохраняются в выбранную папку при нажатии комбинации клавиш Shift+Alt+S.
Кроме базового функционала, Capter поддерживает возможность выбора области захвата: можно сделать снимок всего экрана или выбрать конкретную часть для сохранения. Для этого в приложении предусмотрено вторичное меню, доступное на панели задач, где можно выбрать полноэкранный режим или сделать обрезанный снимок экрана.
Управление приложением происходит через системный трей, что позволяет пользователю оперативно изменять настройки, сохраняя удобство и быстроту работы. Это делает Capter полезным для людей, часто работающих с изображениями, например, при подготовке презентаций или ведении проектов, требующих регулярного создания скриншотов.
Тем не менее, несмотря на удобство, приложение имеет некоторые ограничения. Например, функция захвата области могла бы быть представлена более интуитивно, что улучшило бы общий опыт пользователя. Также неподвижное меню настроек может создавать неудобства при необходимости изменять положение окон на рабочем столе.
Основные возможности приложения Capter:
- Быстрое создание скриншотов экрана с помощью горячих клавиш (Shift+Alt+S).
- Возможность задания пользовательской директории для автоматического сохранения скриншотов.
- Захват как всего экрана, так и определенной области.
- Простое управление через системный трей, без необходимости открывать дополнительные окна.
- Опция быстрого переключения между полноэкранным и обрезанным режимами.
- Удобное использование при подготовке презентаций и проектных работ.
- Возможность быстрого доступа к настройкам и опциям через панель задач.
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