MPC Video Renderer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.8.7.2295 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Aleksoid1978
|Категория:
|Кодеки, декодеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|746 Кб
|СКАЧАТЬ
MPC Video Renderer — это бесплатный видео-рендерер с открытым исходным кодом, предназначенный для работы с DirectShow. Программа обеспечивает высококачественное отображение видео на устройствах, поддерживающих технологии аппаратного декодирования и рендеринга, такие как DXVA2 и Direct3D 11. Хотя MPC Video Renderer потенциально совместим с любыми плеерами на базе DirectShow, его полная функциональность раскрывается при использовании в MPC-BE версии 1.7.0.19 или более новой.
Основная задача MPC Video Renderer заключается в эффективной обработке и выводе видео высокого разрешения с минимальными потерями качества. Программа поддерживает работу с различными видеокодеками и форматами, а также предоставляет возможности для аппаратного деинтерлейсинга, сглаживания и масштабирования изображения. Эти функции позволяют рендереру воспроизводить видео с оптимальным качеством даже при преобразовании его в другой формат или изменении разрешения. Дополнительной особенностью MPC Video Renderer является поддержка HDR-видео, что делает его идеальным решением для воспроизведения контента с расширенным динамическим диапазоном.
Список основных возможностей MPC Video Renderer:
- Совместимость с аппаратным декодированием DXVA2 и Direct3D 11 для оптимального рендеринга видео.
- Поддержка видеопроцессора DXVA2 и Direct3D11 с аппаратным деинтерлейсингом для форматов NV12, YUY2 и P010.
- Применение шейдерного видеопроцессора для обработки форматов YUV, RGB и градаций серого.
- Встроенные алгоритмы изменения размера кадра, включая Super Resolution для улучшения качества видео при масштабировании.
- Отображение субтитров и экранного меню поверх видео.
- Возможность поворота и переворота видеокадра.
- Сглаживание при уменьшении глубины цвета с 10/16 бит до 8 бит для более плавной передачи изображения.
- Полная поддержка HDR-видео (HDR10, HLG и частичная поддержка Dolby Vision).
- Автоматическая конвертация HDR в SDR для совместимости с устройствами, не поддерживающими HDR.
- Передача данных HDR10 на дисплей для точного отображения контента.
K-Lite Codec Pack - универсальный "must have" набор кодеков, фильтров и инструментов для...
HEVC Video Extensions 2.0.61931
Утилита, добавляющая возможность воспроизведения HEVC (High Efficiency Video Codec, H.265) на устройствах с...
Windows 10 Codec Pack 2.2.1.809
Пакет всех самых необходимых кодеков, фильтров и плагинов для безпроблемного и...
FFmpeg - нужный и важный набор библиотек для работы с видео и звуком. Позволяет записывать,...
Media Player Classic-Black Edition - отличный мультимедийный проигрыватель с широкими возможностями настройки качества и параметров отображения медиаконтента...
x264 Video Codec - бесплатный кодек для кодирования и высококачественного сжатия видеопотоков в...
Отзывы о программе MPC Video Renderer
Admin
Отзывов о программе MPC Video Renderer 0.8.7.2295 пока нет, можете добавить...