MPC Video Renderer для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.8.7.2295 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Кодеки, декодеры
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Размер:746 Кб
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MPC Video Renderer скриншот № 1

MPC Video Renderer — это бесплатный видео-рендерер с открытым исходным кодом, предназначенный для работы с DirectShow. Программа обеспечивает высококачественное отображение видео на устройствах, поддерживающих технологии аппаратного декодирования и рендеринга, такие как DXVA2 и Direct3D 11. Хотя MPC Video Renderer потенциально совместим с любыми плеерами на базе DirectShow, его полная функциональность раскрывается при использовании в MPC-BE версии 1.7.0.19 или более новой.

Основная задача MPC Video Renderer заключается в эффективной обработке и выводе видео высокого разрешения с минимальными потерями качества. Программа поддерживает работу с различными видеокодеками и форматами, а также предоставляет возможности для аппаратного деинтерлейсинга, сглаживания и масштабирования изображения. Эти функции позволяют рендереру воспроизводить видео с оптимальным качеством даже при преобразовании его в другой формат или изменении разрешения. Дополнительной особенностью MPC Video Renderer является поддержка HDR-видео, что делает его идеальным решением для воспроизведения контента с расширенным динамическим диапазоном.

Список основных возможностей MPC Video Renderer:

  • Совместимость с аппаратным декодированием DXVA2 и Direct3D 11 для оптимального рендеринга видео.
  • Поддержка видеопроцессора DXVA2 и Direct3D11 с аппаратным деинтерлейсингом для форматов NV12, YUY2 и P010.
  • Применение шейдерного видеопроцессора для обработки форматов YUV, RGB и градаций серого.
  • Встроенные алгоритмы изменения размера кадра, включая Super Resolution для улучшения качества видео при масштабировании.
  • Отображение субтитров и экранного меню поверх видео.
  • Возможность поворота и переворота видеокадра.
  • Сглаживание при уменьшении глубины цвета с 10/16 бит до 8 бит для более плавной передачи изображения.
  • Полная поддержка HDR-видео (HDR10, HLG и частичная поддержка Dolby Vision).
  • Автоматическая конвертация HDR в SDR для совместимости с устройствами, не поддерживающими HDR.
  • Передача данных HDR10 на дисплей для точного отображения контента.
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