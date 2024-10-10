MPC Video Renderer — это бесплатный видео-рендерер с открытым исходным кодом, предназначенный для работы с DirectShow. Программа обеспечивает высококачественное отображение видео на устройствах, поддерживающих технологии аппаратного декодирования и рендеринга, такие как DXVA2 и Direct3D 11. Хотя MPC Video Renderer потенциально совместим с любыми плеерами на базе DirectShow, его полная функциональность раскрывается при использовании в MPC-BE версии 1.7.0.19 или более новой.

Основная задача MPC Video Renderer заключается в эффективной обработке и выводе видео высокого разрешения с минимальными потерями качества. Программа поддерживает работу с различными видеокодеками и форматами, а также предоставляет возможности для аппаратного деинтерлейсинга, сглаживания и масштабирования изображения. Эти функции позволяют рендереру воспроизводить видео с оптимальным качеством даже при преобразовании его в другой формат или изменении разрешения. Дополнительной особенностью MPC Video Renderer является поддержка HDR-видео, что делает его идеальным решением для воспроизведения контента с расширенным динамическим диапазоном.

Список основных возможностей MPC Video Renderer: