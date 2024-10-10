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Таймер интервального голодания для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:7.1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:19.67 Мб
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Таймер интервального голодания — это приложение для контроля и отслеживания периодов питания и голодания, предназначенное для тех, кто хочет оптимизировать свое здоровье и поддерживать здоровый вес. Оно объединяет несколько полезных функций: таймер голодания, трекер потребления воды и планировщик питания с диетическими рецептами. Это простое в использовании приложение поможет пользователю организовать интервальные периоды голодания, обеспечивая точный контроль времени и напоминания для достижения поставленных целей.

Приложение также предоставляет возможность отслеживания динамики веса, что позволяет видеть прогресс в снижении массы тела. Таймер интервального голодания подойдет как новичкам, так и опытным пользователям, стремящимся поддерживать здоровый образ жизни. В дополнение к трекеру голодания, приложение предлагает виджет, который можно разместить на домашнем экране для удобного доступа к информации о текущем состоянии процесса питания.

Приложение поддерживает индивидуальные настройки: вы можете выбирать режимы голодания и планировать питание в зависимости от своих нужд. Напоминания о приеме воды помогают улучшить результаты, поддерживая организм в хорошем состоянии в течение всего дня.

Основные возможности приложения Таймер интервального голодания:

  • Индивидуальные режимы голодания с возможностью их настройки;
  • Трекер приема воды, чтобы поддерживать оптимальный уровень гидратации;
  • Виджет таймера голодания для удобного отслеживания текущего периода;
  • Возможность отслеживания веса с визуализацией прогресса;
  • Планировщик питания с диетическими рецептами;
  • Напоминания о необходимости пить воду для повышения эффективности процесса похудения.
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