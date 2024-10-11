XL Converter — многофункциональное приложение для конвертации изображений в популярные форматы, такие как JPEG XL, AVIF, WEBP и JPG. Программа создана для пользователей, которым необходимо быстро и эффективно преобразовывать изображения с минимальными усилиями. XL Converter обеспечивает высокую скорость работы благодаря поддержке многопоточности и функции перетаскивания файлов, что делает процесс конвертации удобным и простым.

Одним из ключевых преимуществ программы является интеллектуальное преобразование изображений в формате JPEG XL, которое позволяет уменьшать размер файлов без потери качества. Это особенно полезно при необходимости оптимизировать изображения для использования в интернете, когда важна скорость загрузки и минимальная нагрузка на серверы. Помимо этого, XL Converter поддерживает сжатие JPG, которое сохраняет исходное качество изображения.

Программа также предлагает динамическое уменьшение разрешения, что позволяет снижать размер файлов изображений при сохранении их визуального качества. Для более сложных преобразований, например из HEIF в AVIF, XL Converter использует механизм Image Proxy, который оптимизирует процесс и снижает нагрузку на систему. Дополнительной функцией является минимальное использование процессорных ресурсов, что особенно важно при работе с большими объемами изображений или с форматом JPEG XL.

Конвертер поддерживает как сжатие с потерями, так и без потерь, что даёт пользователям гибкость при выборе необходимого качества изображения. Формат JPEG XL превосходит по качеству оба типа сжатия, а AVIF считается лучшим решением для сжатия с потерями. WEBP, в свою очередь, представляет собой отличную альтернативу форматам JPG и PNG.

Основные возможности XL Converter:

Конвертация изображений в форматы JPEG XL, AVIF, WEBP и JPG.

Многопоточность для ускоренной обработки файлов.

Удобная функция перетаскивания файлов для быстрого добавления изображений.

Уменьшение размера файлов без потери качества при сжатии JPG.

Поддержка динамического изменения разрешения для оптимизации размера файла.

Экономия процессорных ресурсов при работе с изображениями, особенно с форматом JPEG XL.

Использование Image Proxy для сложных преобразований изображений.

Полная поддержка работы в автономном режиме без подключения к интернету.

Бесплатное использование без ограничений.

Высокая степень конфиденциальности: все преобразования выполняются локально.

Для открытия файлов в формате .jxl (JPEG XL), пользователи могут установить WIC for JPEG XL, что позволяет просматривать данные файлы в проводнике Windows, Microsoft Photo Viewer и Microsoft Photos без необходимости установки сторонних программ.