xd-AntiSpy для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.13 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:389 Кб
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xd-AntiSpy скриншот № 1

xd-AntiSpy – это небольшое приложение, предназначенное для настройки операционных систем Windows с целью повышения конфиденциальности и безопасности пользователей. Первоначально созданное для Windows XP, данное приложение прошло перезапуск и теперь поддерживает Windows 11. Программа позволяет выполнять ряд твиков, которые позволяют отключать телеметрию, автоматические обновления и другие функции, влияющие на приватность пользователя. Кроме того, благодаря возможности расширения функционала через плагины, xd-AntiSpy может быть легко настроено под индивидуальные требования, даже без навыков программирования.

Приложение создано на основе оригинального XP-Antispy, которое было популярным инструментом для оптимизации Windows XP. Оно переписано на C# для лучшей совместимости с новыми версиями Windows, включая поддержку 64-битных систем и экранов с высоким разрешением (DPI). В новом xd-AntiSpy также добавлена поддержка Windows 10, хотя не все функции работают на этой версии операционной системы. Программа ориентирована на пользователей, которые хотят усилить контроль над конфиденциальностью своих данных и настроить систему по своему усмотрению.

Основные возможности приложения xd-AntiSpy:

  • Полная поддержка Windows 11.
  • Частичная поддержка Windows 10.
  • Возможность работы на 64-битных системах.
  • Поддержка экранов с высоким разрешением (DPI).
  • Возможность расширения функционала через плагины, используя пакетный код или PowerShell в формате .JSON-файлов.
  • Простота использования благодаря переписанной на C# версии, более ориентированной на Windows.
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