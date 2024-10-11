xd-AntiSpy – это небольшое приложение, предназначенное для настройки операционных систем Windows с целью повышения конфиденциальности и безопасности пользователей. Первоначально созданное для Windows XP, данное приложение прошло перезапуск и теперь поддерживает Windows 11. Программа позволяет выполнять ряд твиков, которые позволяют отключать телеметрию, автоматические обновления и другие функции, влияющие на приватность пользователя. Кроме того, благодаря возможности расширения функционала через плагины, xd-AntiSpy может быть легко настроено под индивидуальные требования, даже без навыков программирования.

Приложение создано на основе оригинального XP-Antispy, которое было популярным инструментом для оптимизации Windows XP. Оно переписано на C# для лучшей совместимости с новыми версиями Windows, включая поддержку 64-битных систем и экранов с высоким разрешением (DPI). В новом xd-AntiSpy также добавлена поддержка Windows 10, хотя не все функции работают на этой версии операционной системы. Программа ориентирована на пользователей, которые хотят усилить контроль над конфиденциальностью своих данных и настроить систему по своему усмотрению.

Основные возможности приложения xd-AntiSpy: