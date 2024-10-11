xd-AntiSpy для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.13 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Builtbybel
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|389 Кб
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xd-AntiSpy – это небольшое приложение, предназначенное для настройки операционных систем Windows с целью повышения конфиденциальности и безопасности пользователей. Первоначально созданное для Windows XP, данное приложение прошло перезапуск и теперь поддерживает Windows 11. Программа позволяет выполнять ряд твиков, которые позволяют отключать телеметрию, автоматические обновления и другие функции, влияющие на приватность пользователя. Кроме того, благодаря возможности расширения функционала через плагины, xd-AntiSpy может быть легко настроено под индивидуальные требования, даже без навыков программирования.
Приложение создано на основе оригинального XP-Antispy, которое было популярным инструментом для оптимизации Windows XP. Оно переписано на C# для лучшей совместимости с новыми версиями Windows, включая поддержку 64-битных систем и экранов с высоким разрешением (DPI). В новом xd-AntiSpy также добавлена поддержка Windows 10, хотя не все функции работают на этой версии операционной системы. Программа ориентирована на пользователей, которые хотят усилить контроль над конфиденциальностью своих данных и настроить систему по своему усмотрению.
Основные возможности приложения xd-AntiSpy:
- Полная поддержка Windows 11.
- Частичная поддержка Windows 10.
- Возможность работы на 64-битных системах.
- Поддержка экранов с высоким разрешением (DPI).
- Возможность расширения функционала через плагины, используя пакетный код или PowerShell в формате .JSON-файлов.
- Простота использования благодаря переписанной на C# версии, более ориентированной на Windows.
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