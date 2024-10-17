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Упражнения для глаз для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
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Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:17.25 Мб
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Упражнения для глаз – это приложение, предназначенное для выполнения простых и эффективных упражнений, направленных на улучшение зрения и снятие усталости глаз. Программа разработана специально для людей, которые много времени проводят за компьютером или в других условиях, нагружающих зрение. Приложение поможет восстановить зрение, снять напряжение и усталость глаз за счет выполнения простых упражнений, не требующих много времени и усилий. Все упражнения выполняются с помощью визуальных и звуковых подсказок, что делает процесс максимально простым и удобным.

Приложение предлагает короткий курс упражнений, каждая сессия которого занимает не более пяти минут. Это идеальный вариант для тех, кто хочет делать перерывы на работе или выполнять упражнения в дороге. В приложении собрано шесть наиболее эффективных упражнений для глаз, которые можно легко повторить, следуя визуальным инструкциям на экране. Звуковые сигналы помогают следить за темпом выполнения и обеспечивают правильность выполнения каждого упражнения.

Основные возможности приложения «Упражнения для глаз»:

  • Комплекс из шести упражнений для снятия усталости и восстановления зрения.
  • Короткие тренировочные сессии, каждая длится не более 5 минут.
  • Удобный интерфейс с визуальными и звуковыми подсказками для правильного выполнения упражнений.
  • Возможность использования в любом месте и в любое время (на работе, дома, в дороге).
  • Упражнения можно выполнять без специального оборудования или условий.
  • Программа поможет улучшить общее состояние зрения при регулярном использовании.
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