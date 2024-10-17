Упражнения для глаз для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|BeStronger
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|17.25 Мб
|СКАЧАТЬ
Упражнения для глаз – это приложение, предназначенное для выполнения простых и эффективных упражнений, направленных на улучшение зрения и снятие усталости глаз. Программа разработана специально для людей, которые много времени проводят за компьютером или в других условиях, нагружающих зрение. Приложение поможет восстановить зрение, снять напряжение и усталость глаз за счет выполнения простых упражнений, не требующих много времени и усилий. Все упражнения выполняются с помощью визуальных и звуковых подсказок, что делает процесс максимально простым и удобным.
Приложение предлагает короткий курс упражнений, каждая сессия которого занимает не более пяти минут. Это идеальный вариант для тех, кто хочет делать перерывы на работе или выполнять упражнения в дороге. В приложении собрано шесть наиболее эффективных упражнений для глаз, которые можно легко повторить, следуя визуальным инструкциям на экране. Звуковые сигналы помогают следить за темпом выполнения и обеспечивают правильность выполнения каждого упражнения.
Основные возможности приложения «Упражнения для глаз»:
- Комплекс из шести упражнений для снятия усталости и восстановления зрения.
- Короткие тренировочные сессии, каждая длится не более 5 минут.
- Удобный интерфейс с визуальными и звуковыми подсказками для правильного выполнения упражнений.
- Возможность использования в любом месте и в любое время (на работе, дома, в дороге).
- Упражнения можно выполнять без специального оборудования или условий.
- Программа поможет улучшить общее состояние зрения при регулярном использовании.
Flo Женский Календарь Месячных 6.3.2
Бесплатное приложение (менструальный дневник) для ОС Android, которое использует...
Мобильное Android-приложение от Huawei, помогающее отслеживать физическую активность на...
Женский календарь месячных 1.2.24
Удобное Android-приложение, которое сообщит вам заранее о следующих менструациях или сообщит...
Fitbit – приложение для работы с фитнесс-трекерами от различных производителей (Blaze, Alta, Alta HR,...
Google Fit – фитнес-теркер от Google позволяет измерять физическую активность. Используйте ваше...
Бесплатное и простое в эксплуатации приложение для мобильных Android-устройств, которое...
Отзывы о программе Упражнения для глаз
Admin
Отзывов о программе Упражнения для глаз 3.3.6 пока нет, можете добавить...