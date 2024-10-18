NFC Reader Plus для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:7.55 Мб
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NFC Reader Plus — это удобное приложение для работы с NFC-метками, предназначенное для быстрого обмена данными между метками и устройствами на базе Android. NFC (Near Field Communication) — это технология ближнего радиуса действия, которая обеспечивает передачу данных на расстоянии до 4 см, позволяя смартфонам и другим устройствам легко взаимодействовать с NFC-метками.

Приложение поддерживает множество функций, таких как чтение и запись данных на NFC-метки, включая контактные данные, ссылки на социальные сети, данные для подключения к Wi-Fi и многое другое. Также оно поддерживает сканирование QR-кодов и штрихкодов с возможностью сохранения полученной информации на NFC-метку. NFC Reader Plus упрощает процесс управления метками и взаимодействия с ними, делая его доступным для каждого пользователя Android.

Список основных возможностей приложения NFC Reader Plus:

  • Чтение NFC-меток с отображением информации о серийном номере, доступных технологиях и других деталях.
  • Редактирование данных на метке после прочтения.
  • Запись данных на метки, таких как номера телефонов, ссылки на социальные сети, данные для подключения к Wi-Fi, контактные данные, географическое местоположение, простые текстовые заметки, SMS-сообщения и другие важные сведения.
  • Сканирование QR-кодов и штрихкодов, с возможностью записи их содержимого на NFC-метку.
  • Копирование данных одной метки на другую.
  • Просмотр полной информации о метке, включая серийный номер, доступные технологии, возможность записи данных, наличие пароля и максимальный размер данных.
  • Просмотр истории действий, таких как чтение меток, запись данных, сканирование QR-кодов и другие операции.
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