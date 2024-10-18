NFC Reader Plus для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Shexa Technolabs
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|7.55 Мб
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NFC Reader Plus — это удобное приложение для работы с NFC-метками, предназначенное для быстрого обмена данными между метками и устройствами на базе Android. NFC (Near Field Communication) — это технология ближнего радиуса действия, которая обеспечивает передачу данных на расстоянии до 4 см, позволяя смартфонам и другим устройствам легко взаимодействовать с NFC-метками.
Приложение поддерживает множество функций, таких как чтение и запись данных на NFC-метки, включая контактные данные, ссылки на социальные сети, данные для подключения к Wi-Fi и многое другое. Также оно поддерживает сканирование QR-кодов и штрихкодов с возможностью сохранения полученной информации на NFC-метку. NFC Reader Plus упрощает процесс управления метками и взаимодействия с ними, делая его доступным для каждого пользователя Android.
Список основных возможностей приложения NFC Reader Plus:
- Чтение NFC-меток с отображением информации о серийном номере, доступных технологиях и других деталях.
- Редактирование данных на метке после прочтения.
- Запись данных на метки, таких как номера телефонов, ссылки на социальные сети, данные для подключения к Wi-Fi, контактные данные, географическое местоположение, простые текстовые заметки, SMS-сообщения и другие важные сведения.
- Сканирование QR-кодов и штрихкодов, с возможностью записи их содержимого на NFC-метку.
- Копирование данных одной метки на другую.
- Просмотр полной информации о метке, включая серийный номер, доступные технологии, возможность записи данных, наличие пароля и максимальный размер данных.
- Просмотр истории действий, таких как чтение меток, запись данных, сканирование QR-кодов и другие операции.
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Admin
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