Hushed для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.19.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Телефония, GSM
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:66.67 Мб
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Hushed – приложение, которое предоставляет пользователю возможность получить дополнительный номер телефона для любых целей. Основное назначение программы – обеспечение конфиденциальности при звонках и отправке SMS. В Hushed можно выбрать местные номера из более чем 60 стран, что особенно удобно для личного общения, ведения бизнеса, размещения объявлений или использования временного номера. В отличие от стандартного мобильного номера, Hushed позволяет вам совершать звонки и отправлять сообщения без привязки к основному номеру, что обеспечивает высокий уровень приватности и безопасности.

Приложение может быть полезно как для частных лиц, так и для предпринимателей. Например, оно идеально подходит для онлайн-знакомств или сделок через местные объявления, где не требуется постоянное использование одного и того же номера. Также Hushed предоставляет возможность создания нескольких линий, что особенно удобно для бизнес-пользователей, которые могут управлять рабочими и личными контактами в одном приложении.

Кроме того, Hushed позволяет легко управлять номерами: их можно удалять сразу после использования, расширять или пополнять при необходимости. Удобные функции, такие как настраиваемые приветствия голосовой почты и автоматический ответ на SMS, делают использование приложения ещё более гибким и функциональным.

Основные возможности Hushed:

  • Получение второго номера телефона для различных целей и управление несколькими линиями в одном приложении.
  • Поддержка SMS, MMS и отправки фотографий.
  • Выбор местных номеров из более чем 60 стран.
  • Настраиваемые приветствия голосовой почты и автоматические ответы на SMS.
  • Переадресация и маршрутизация вызовов.
  • Доступ к учетной записи с любого устройства, подключенного к Wi-Fi или мобильным данным.
  • Гибкие предоплатные планы на 7, 30, 90 и 365 дней.
  • Возможность удалять или расширять номера в любое время.
  • Интеграция с Slack и Dropbox для удобного управления сообщениями и голосовой почтой.
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