Hushed – приложение, которое предоставляет пользователю возможность получить дополнительный номер телефона для любых целей. Основное назначение программы – обеспечение конфиденциальности при звонках и отправке SMS. В Hushed можно выбрать местные номера из более чем 60 стран, что особенно удобно для личного общения, ведения бизнеса, размещения объявлений или использования временного номера. В отличие от стандартного мобильного номера, Hushed позволяет вам совершать звонки и отправлять сообщения без привязки к основному номеру, что обеспечивает высокий уровень приватности и безопасности.

Приложение может быть полезно как для частных лиц, так и для предпринимателей. Например, оно идеально подходит для онлайн-знакомств или сделок через местные объявления, где не требуется постоянное использование одного и того же номера. Также Hushed предоставляет возможность создания нескольких линий, что особенно удобно для бизнес-пользователей, которые могут управлять рабочими и личными контактами в одном приложении.

Кроме того, Hushed позволяет легко управлять номерами: их можно удалять сразу после использования, расширять или пополнять при необходимости. Удобные функции, такие как настраиваемые приветствия голосовой почты и автоматический ответ на SMS, делают использование приложения ещё более гибким и функциональным.

Основные возможности Hushed: