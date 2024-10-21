Voice Navigation GPS для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|RMapps.980
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|13.29 Мб
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Voice Navigation GPS – это приложение для удобной и точной навигации, которое поддерживает как онлайн, так и офлайн режимы. Оно предоставляет пользователю возможность быстро находить и отслеживать маршруты к выбранным пунктам назначения, используя GPS-систему. Программа помогает прокладывать оптимальные маршруты, предупреждает о пробках и предоставляет актуальные данные о дорожной обстановке. Особенностью приложения является голосовая навигация, которая позволяет управлять маршрутом без необходимости ввода данных вручную.
С помощью приложения Voice Navigation GPS пользователи могут получать точные маршруты даже без доступа к интернету, что делает его незаменимым помощником в поездках по незнакомым местам. Приложение также предлагает возможность просмотра улиц в 3D и высоком разрешении, что облегчает ориентирование в пространстве. Голосовые команды упрощают взаимодействие с навигацией, позволяя выбирать пункты назначения голосом, а также делиться своим местоположением с другими людьми в случае необходимости.
Основные возможности приложения Voice Navigation GPS:
- Онлайн и офлайн навигация с использованием GPS;
- Прокладка оптимальных маршрутов с учётом дорожной обстановки;
- Голосовая навигация для поиска и отслеживания маршрутов;
- Трехмерный просмотр улиц и панорам в высоком разрешении;
- Оповещения о пробках и изменениях в маршрутах в режиме реального времени;
- Возможность делиться своим местоположением с близкими людьми;
- Навигация до ближайших больниц, заправок, банкоматов и других важных мест;
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс;
- Поддержка различных дополнительных функций, таких как спидометр и очистка данных.
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Admin
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