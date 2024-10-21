Программы для Android » Навигация, GPS » GPS » Voice Navigation GPS 1.4.1

Voice Navigation GPS для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:GPS
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:13.29 Мб
СКАЧАТЬ
Voice Navigation GPS скриншот № 1
Voice Navigation GPS скриншот № 2
Voice Navigation GPS скриншот № 3
Voice Navigation GPS скриншот № 4

Voice Navigation GPS – это приложение для удобной и точной навигации, которое поддерживает как онлайн, так и офлайн режимы. Оно предоставляет пользователю возможность быстро находить и отслеживать маршруты к выбранным пунктам назначения, используя GPS-систему. Программа помогает прокладывать оптимальные маршруты, предупреждает о пробках и предоставляет актуальные данные о дорожной обстановке. Особенностью приложения является голосовая навигация, которая позволяет управлять маршрутом без необходимости ввода данных вручную.

С помощью приложения Voice Navigation GPS пользователи могут получать точные маршруты даже без доступа к интернету, что делает его незаменимым помощником в поездках по незнакомым местам. Приложение также предлагает возможность просмотра улиц в 3D и высоком разрешении, что облегчает ориентирование в пространстве. Голосовые команды упрощают взаимодействие с навигацией, позволяя выбирать пункты назначения голосом, а также делиться своим местоположением с другими людьми в случае необходимости.

Основные возможности приложения Voice Navigation GPS:

  • Онлайн и офлайн навигация с использованием GPS;
  • Прокладка оптимальных маршрутов с учётом дорожной обстановки;
  • Голосовая навигация для поиска и отслеживания маршрутов;
  • Трехмерный просмотр улиц и панорам в высоком разрешении;
  • Оповещения о пробках и изменениях в маршрутах в режиме реального времени;
  • Возможность делиться своим местоположением с близкими людьми;
  • Навигация до ближайших больниц, заправок, банкоматов и других важных мест;
  • Удобный и интуитивно понятный интерфейс;
  • Поддержка различных дополнительных функций, таких как спидометр и очистка данных.
ТОП-сегодня раздела "GPS"
 

скачать Яндекс.КартыЯндекс.Карты 10.7.4

Яндекс.Карты – приложение, позволяющее не только смотреть карты и спутниковые снимки...

скачать HUD SpeedHUD Speed 67.2

HUD Speed - цифровой спидометр со встроенной функцией радар-детектора. Предупреждает о...

скачать Gaia GPSGaia GPS 2024.1

Лучшее приложение для путешествий и исследований с картами для активного отдыха на...

скачать Навигатор Семь ДорогНавигатор Семь Дорог 1.83.1364

Надёжный оффлайн проводник для Android-смартфонов и планшетов. Присутствует быстрый поиск по...

скачать Locus MapLocus Map 4.1.1

Приложение для мобильных устройств на базе Android, которое предлагает автономные карты...

скачать CityGuideCityGuide 12.0.259

Удобные в работе офлайн карты с «пробками» и регулярными корректурами (карты России,...

Отзывы о программе Voice Navigation GPS

Admin

Отзывов о программе Voice Navigation GPS 1.4.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв