Rymdport для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Jacob Alzén
|Категория:
|Торрент клиенты, файловый обмен
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10.68 Мб
|СКАЧАТЬ
Rymdport - это приложение для передачи файлов с открытым исходным кодом, которое предоставляет пользователям удобный и безопасный способ отправки и получения данных. Основная цель программы — упростить процесс обмена файлами между устройствами, делая его интуитивным и надежным. Одной из ключевых особенностей Rymdport является генерация уникальной парольной фразы, что обеспечивает высокий уровень защиты при передаче данных вне зависимости от их размера. Приложение поддерживает множество форматов файлов и каталогов, что делает его универсальным инструментом для обмена информацией. Благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу с заметными кнопками "Отправить" и "Получить", программа легко осваивается даже пользователями без технических навыков.
Rymdport не требует установки, что делает его особенно удобным для пользователей, которым нужно быстро начать работу с передачей файлов. Программа позволяет тонко настроить внешний вид интерфейса, включая масштабирование и выбор цветовой палитры, что делает приложение максимально удобным для разных категорий пользователей. В дополнение к визуальной настройке, доступна возможность включения и отключения анимации для тех, кто ценит баланс между эстетикой и производительностью.
Для более продвинутых пользователей Rymdport предлагает расширенные функции, такие как настройка уведомлений, перезапись файлов и автоматическое извлечение принятых данных. Встроенная функция "Wormhole" добавляет дополнительный уровень безопасности, позволяя проверять файлы перед их загрузкой. Гибкость приложения делает его идеальным для использования как в личных, так и в рабочих задачах, обеспечивая надежность и простоту в одном решении.
Основные возможности приложения Rymdport:
- Безопасная передача файлов с помощью уникальной парольной фразы.
- Поддержка различных типов файлов и каталогов.
- Удобный и интуитивный интерфейс с кнопками "Отправить" и "Получить".
- Отсутствие необходимости в установке — программа готова к использованию сразу после запуска.
- Широкие возможности кастомизации интерфейса: от изменения размера до выбора цветовой палитры.
- Включение и отключение анимации для повышения производительности.
- Расширенные настройки для опытных пользователей: уведомления, перезапись файлов, автоматическое извлечение данных.
- Функция "Wormhole" для безопасной проверки файлов перед приемом.
- Возможность настройки длины парольной фразы для повышения безопасности.
µTorrent - популярный клиент пиринговых p2p-сетей (протокол BitTorrent), который благодаря своей...
QBittorrent - простой в использовании клиент файлообменной P2P-сети BitTorrent, который предлагает...
MediaGet - популярная программа для поиска и скачивания любых фильмов, музыки, программ, игр и...
BitTorrent Free 7.11.0 build 46591
BitTorrent - популярный клиент для работы с p2p-сетями, с помощью которого пользователь можно...
Удобный инструмент от разработчиков популярного торрент-клиента uTorrent с поддержкой...
Shareman - бесплатная и удобная в использовании программа, которая сочетает в себе мощный...
Отзывы о программе Rymdport
Admin
Отзывов о программе Rymdport 3.6.0 пока нет, можете добавить...