Rymdport для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.6.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Торрент клиенты, файловый обмен
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10.68 Мб
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Rymdport скриншот № 1

Rymdport - это приложение для передачи файлов с открытым исходным кодом, которое предоставляет пользователям удобный и безопасный способ отправки и получения данных. Основная цель программы — упростить процесс обмена файлами между устройствами, делая его интуитивным и надежным. Одной из ключевых особенностей Rymdport является генерация уникальной парольной фразы, что обеспечивает высокий уровень защиты при передаче данных вне зависимости от их размера. Приложение поддерживает множество форматов файлов и каталогов, что делает его универсальным инструментом для обмена информацией. Благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу с заметными кнопками "Отправить" и "Получить", программа легко осваивается даже пользователями без технических навыков.

Rymdport не требует установки, что делает его особенно удобным для пользователей, которым нужно быстро начать работу с передачей файлов. Программа позволяет тонко настроить внешний вид интерфейса, включая масштабирование и выбор цветовой палитры, что делает приложение максимально удобным для разных категорий пользователей. В дополнение к визуальной настройке, доступна возможность включения и отключения анимации для тех, кто ценит баланс между эстетикой и производительностью.

Для более продвинутых пользователей Rymdport предлагает расширенные функции, такие как настройка уведомлений, перезапись файлов и автоматическое извлечение принятых данных. Встроенная функция "Wormhole" добавляет дополнительный уровень безопасности, позволяя проверять файлы перед их загрузкой. Гибкость приложения делает его идеальным для использования как в личных, так и в рабочих задачах, обеспечивая надежность и простоту в одном решении.

Основные возможности приложения Rymdport:

  • Безопасная передача файлов с помощью уникальной парольной фразы.
  • Поддержка различных типов файлов и каталогов.
  • Удобный и интуитивный интерфейс с кнопками "Отправить" и "Получить".
  • Отсутствие необходимости в установке — программа готова к использованию сразу после запуска.
  • Широкие возможности кастомизации интерфейса: от изменения размера до выбора цветовой палитры.
  • Включение и отключение анимации для повышения производительности.
  • Расширенные настройки для опытных пользователей: уведомления, перезапись файлов, автоматическое извлечение данных.
  • Функция "Wormhole" для безопасной проверки файлов перед приемом.
  • Возможность настройки длины парольной фразы для повышения безопасности.
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