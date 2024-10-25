Flyby11 для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.12.46 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Builtbybel
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|335 Кб
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Flyby11 – это утилита, предназначенная для обхода ограничений при установке операционной системы Windows 11 версии 24H2 на компьютеры, не соответствующие официальным требованиям Microsoft. Программа особенно полезна для владельцев устаревших устройств, на которых отсутствуют TPM-модуль, Secure Boot или которые работают на неподдерживаемых процессорах. Flyby11 значительно упрощает установку Windows 11, устраняя необходимость выполнения сложных действий, предоставляя пользователю возможность запуска последней версии операционной системы на старом оборудовании. Достаточно просто запустить утилиту, и она автоматически выполнит все необходимые операции для установки Windows 11, словно обходя систему проверок «через черный ход».
Технически, Flyby11 базируется на использовании особенностей установки Windows Server. Благодаря этому подходу большинство проверок совместимости, характерных для стандартной установки Windows 11, обходятся. Это дает возможность устанавливать Windows 11, не прибегая к сложной ручной подготовке, а также позволяет пользователям скачивать ISO-образ напрямую из официальных источников с помощью встроенного сценария Fido.
С помощью Flyby11 пользователи могут избежать множества сложностей, связанных с обходом требований к TPM, Secure Boot и другим параметрам, выполняя установку Windows 11 автоматически. В отличие от множества инструкций и руководств в интернете, требующих ручной настройки, Flyby11 автоматизирует все необходимые процессы, значительно ускоряя и упрощая установку.
Основные возможности Flyby11:
- Обход проверки TPM, Secure Boot и других требований к процессору для установки Windows 11;
- Упрощенная установка Windows 11 на устройства с неподдерживаемым оборудованием;
- Использование метода установки Windows Server для обхода большинства проверок совместимости;
- Поддержка автоматической загрузки ISO-образа Windows 11 с использованием сценария Fido;
- Возможность установки полноценной версии Windows 11, несмотря на отсутствие поддержки аппаратных требований;
- Автоматизация процессов, исключающая необходимость в сложных манипуляциях и настройках.
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