Free MP3 Joiner для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2024.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DVDVideoMedia
|Категория:
|Утилиты, Плагины
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|5.79 Мб
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Free MP3 Joiner — это программа для удобного объединения аудиофайлов в формате MP3. Она позволяет пользователям создавать единый трек из нескольких аудиофайлов, предоставляя возможности для настройки выходных характеристик. Free MP3 Joiner разработан с акцентом на простоту, что делает процесс объединения аудиофайлов доступным для всех пользователей, независимо от опыта. В программе можно настраивать параметры выходного файла, такие как битрейт и частота дискретизации, что особенно полезно для получения нужного качества аудио.
Для добавления аудиофайлов в очередь обработки достаточно выбрать их через встроенный интерфейс. После добавления файлов программа позволяет просмотреть их метаданные, что помогает пользователям видеть всю информацию о каждом треке перед объединением. Free MP3 Joiner не поддерживает функцию «перетаскивания», но это не снижает удобства её использования. Простота интерфейса и минимализм в настройках делают процесс обработки файлов быстрым и понятным.
Программа также предлагает удобную функцию быстрого доступа к папке с выходными файлами, что ускоряет проверку результата. Пользователь может сразу открыть целевой каталог, где хранятся объединенные аудиофайлы, что повышает эффективность работы. Free MP3 Joiner — отличный выбор для тех, кто ищет легкое решение для слияния MP3-файлов, требующее минимальных настроек.
Основные возможности приложения Free MP3 Joiner:
- Объединение нескольких MP3-файлов в один трек
- Настройка битрейта выходного файла для контроля качества
- Выбор частоты дискретизации для конечного аудиофайла
- Просмотр метаданных загруженных аудиофайлов перед объединением
- Удобный доступ к выходной папке с результатом
- Простой интерфейс, подходящий для пользователей с любым уровнем подготовки
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