Free Video Mixer для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2023 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:12.17 Мб
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Free Video Mixer скриншот № 1

Free Video Mixer – программа для микширования аудио и видео, позволяющая пользователям легко и быстро добавлять звук к видеофайлам. Это простое и эффективное решение для тех, кто хочет быстро отредактировать видеоконтент, добавив к нему аудиодорожки. Программа разработана для удобства пользователей любого уровня: как новичков, так и тех, кто уже имеет опыт в редактировании видео. Ее интуитивно понятный интерфейс делает процесс работы простым и доступным, а высокая скорость обработки позволяет за считанные минуты получить готовый результат.  

Free Video Mixer подходит для создания видеоклипов с синхронизацией аудио и видео, редактирования домашних видеоархивов, создания презентаций или видеоконтента для социальных сетей. Удобная функциональность и простой интерфейс позволяют за несколько кликов выполнить необходимые задачи без необходимости глубоких знаний в видеомонтаже.

Список основных возможностей программы Free Video Mixer:

  • Добавление аудио к видеофайлам любой продолжительности
  • Высокая скорость микширования, позволяющая сэкономить время при обработке
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс, подходящий для новичков
  • Минимальное количество кликов для завершения задач
  • Поддержка работы с видеофайлами различных форматов
  • Возможность быстрой предварительной настройки аудио перед добавлением
  • Простота в установке и эксплуатации, не требующая высокой производительности системы
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