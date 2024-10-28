Free Video Mixer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2023 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DVDVideoMedia
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|12.17 Мб
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Free Video Mixer – программа для микширования аудио и видео, позволяющая пользователям легко и быстро добавлять звук к видеофайлам. Это простое и эффективное решение для тех, кто хочет быстро отредактировать видеоконтент, добавив к нему аудиодорожки. Программа разработана для удобства пользователей любого уровня: как новичков, так и тех, кто уже имеет опыт в редактировании видео. Ее интуитивно понятный интерфейс делает процесс работы простым и доступным, а высокая скорость обработки позволяет за считанные минуты получить готовый результат.
Free Video Mixer подходит для создания видеоклипов с синхронизацией аудио и видео, редактирования домашних видеоархивов, создания презентаций или видеоконтента для социальных сетей. Удобная функциональность и простой интерфейс позволяют за несколько кликов выполнить необходимые задачи без необходимости глубоких знаний в видеомонтаже.
Список основных возможностей программы Free Video Mixer:
- Добавление аудио к видеофайлам любой продолжительности
- Высокая скорость микширования, позволяющая сэкономить время при обработке
- Простой и интуитивно понятный интерфейс, подходящий для новичков
- Минимальное количество кликов для завершения задач
- Поддержка работы с видеофайлами различных форматов
- Возможность быстрой предварительной настройки аудио перед добавлением
- Простота в установке и эксплуатации, не требующая высокой производительности системы
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