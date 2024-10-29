Программы для Windows » Текст » PDF » Flip PDF Plus 6.28.13

Flip PDF для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $99.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:Plus 6.28.13 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:211.83 Мб
СКАЧАТЬ
Flip PDF скриншот № 1

Flip PDF - это программа для создания цифровых книг с эффектом перелистывания страниц, разработанная для пользователей, желающих преобразовать статичные PDF-документы в интерактивные виртуальные книги. Flip PDF позволяет не только работать с многостраничными PDF-файлами, но и поддерживает импорт изображений в популярных форматах, таких как JPG, BMP и PNG. С помощью этой программы можно создавать журналы, альбомы и брошюры с реалистичным эффектом перелистывания страниц, что добавляет визуальную привлекательность и улучшает восприятие контента.

Программа предлагает обширные возможности настройки: изменяемые параметры дизайна, такие как цвет, прозрачность панели навигации, шрифт, фон и эффекты страницы, позволяют настроить внешний вид книги в соответствии с предпочтениями. Дополнительно Flip PDF оснащен функцией предварительного просмотра, позволяющей оценить итоговый результат перед сохранением. В комплекте идут готовые шаблоны, доступные также через встроенную библиотеку, что значительно облегчает процесс создания книги для новичков.

С Flip PDF пользователи могут создавать оглавления и закладки, улучшая структуру и упрощая навигацию по материалу. Для защиты контента предусмотрены возможности установки пароля. Программа поддерживает экспорт готовых проектов в различные форматы, включая HTML, ZIP, EXE, APP, FBR, и позволяет запись на CD.

Основные возможности Flip PDF:

  • преобразование PDF-документов и изображений в виртуальные книги с перелистыванием страниц;
  • поддержка популярных форматов изображений (JPG, BMP, PNG, JPEG);
  • предварительный просмотр проекта перед сохранением;
  • коллекция шаблонов для быстрого создания книг;
  • широкие возможности настройки (цвет, фон, шрифт, тень и другие элементы интерфейса);
  • создание оглавления и закладок для удобной навигации;
  • возможность установки пароля для защиты книги;
  • поддержка экспорта проектов в форматы HTML, ZIP, EXE, APP, FBR и запись на CD.
ТОП-сегодня раздела "PDF"
 

скачать WinScan2PDFWinScan2PDF 9.11

Небольшая бесплатная портативная утилита, позволяющая сканировать документы с помощью...

скачать Adobe ReaderAdobe Reader 24.003.20112

Adobe Reader - популярнейшее приложение для работы с PDF-документами. Позволяет проводить все...

скачать PDF ReaderPDF Reader 5.4

Простой в использовании инструмент для просмотра PDF-файлов. Приложение поставляется с...

скачать Foxit ReaderFoxit Reader 2024.2.3.25184

Foxit Reader - компактная и шустрая программа просмотра и печати PDF файлов, добавления комментариев, заполнению форм и подписи документов PDF...

скачать ABBYY FineReaderABBYY FineReader 16.0.13.4766

ABBYY FineReader PDF - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы...

скачать Scan2PDFScan2PDF 1.7

Scan2PDF - небольшая программа, которая позволяет сканировать документы и изображения с...

Отзывы о программе Flip PDF

Admin

Отзывов о программе Flip PDF Plus 6.28.13 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв