Flip PDF для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $99.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|Plus 6.28.13 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|FlipBuilder.com
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|211.83 Мб
|СКАЧАТЬ
Flip PDF - это программа для создания цифровых книг с эффектом перелистывания страниц, разработанная для пользователей, желающих преобразовать статичные PDF-документы в интерактивные виртуальные книги. Flip PDF позволяет не только работать с многостраничными PDF-файлами, но и поддерживает импорт изображений в популярных форматах, таких как JPG, BMP и PNG. С помощью этой программы можно создавать журналы, альбомы и брошюры с реалистичным эффектом перелистывания страниц, что добавляет визуальную привлекательность и улучшает восприятие контента.
Программа предлагает обширные возможности настройки: изменяемые параметры дизайна, такие как цвет, прозрачность панели навигации, шрифт, фон и эффекты страницы, позволяют настроить внешний вид книги в соответствии с предпочтениями. Дополнительно Flip PDF оснащен функцией предварительного просмотра, позволяющей оценить итоговый результат перед сохранением. В комплекте идут готовые шаблоны, доступные также через встроенную библиотеку, что значительно облегчает процесс создания книги для новичков.
С Flip PDF пользователи могут создавать оглавления и закладки, улучшая структуру и упрощая навигацию по материалу. Для защиты контента предусмотрены возможности установки пароля. Программа поддерживает экспорт готовых проектов в различные форматы, включая HTML, ZIP, EXE, APP, FBR, и позволяет запись на CD.
Основные возможности Flip PDF:
- преобразование PDF-документов и изображений в виртуальные книги с перелистыванием страниц;
- поддержка популярных форматов изображений (JPG, BMP, PNG, JPEG);
- предварительный просмотр проекта перед сохранением;
- коллекция шаблонов для быстрого создания книг;
- широкие возможности настройки (цвет, фон, шрифт, тень и другие элементы интерфейса);
- создание оглавления и закладок для удобной навигации;
- возможность установки пароля для защиты книги;
- поддержка экспорта проектов в форматы HTML, ZIP, EXE, APP, FBR и запись на CD.
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