Weather Today — это приложение, предназначенное для точного и удобного представления информации о текущих и предстоящих погодных условиях. С его помощью пользователи могут оперативно получать данные о погоде как в текущем местоположении, так и в выбранных регионах по всему миру. Приложение объединяет информацию от нескольких метеорологических поставщиков и предлагает удобный интерфейс для доступа к прогнозам на различные временные периоды, включая поминутный, почасовой и ежедневный.

Weather Today позволяет контролировать важные климатические показатели, такие как температура, осадки, облачность, качество воздуха, а также получать информацию о воздействии пыльцы. Приложение поддерживает интеграцию с Google Material You, адаптируя цветовую схему под стиль устройства, и предоставляет виджеты, которые делают актуальную информацию доступной с главного экрана устройства. Помимо подробных данных о текущих условиях, пользователи могут видеть радарные обзоры, включая анимацию с шагом 10 минут для отслеживания динамики погодных изменений в реальном времени.

Основные возможности приложения Weather Today: