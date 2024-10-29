Weather Today для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Погода
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Weather Today — это приложение, предназначенное для точного и удобного представления информации о текущих и предстоящих погодных условиях. С его помощью пользователи могут оперативно получать данные о погоде как в текущем местоположении, так и в выбранных регионах по всему миру. Приложение объединяет информацию от нескольких метеорологических поставщиков и предлагает удобный интерфейс для доступа к прогнозам на различные временные периоды, включая поминутный, почасовой и ежедневный.

Weather Today позволяет контролировать важные климатические показатели, такие как температура, осадки, облачность, качество воздуха, а также получать информацию о воздействии пыльцы. Приложение поддерживает интеграцию с Google Material You, адаптируя цветовую схему под стиль устройства, и предоставляет виджеты, которые делают актуальную информацию доступной с главного экрана устройства. Помимо подробных данных о текущих условиях, пользователи могут видеть радарные обзоры, включая анимацию с шагом 10 минут для отслеживания динамики погодных изменений в реальном времени.

Основные возможности приложения Weather Today:

  • Текущие погодные данные и прогнозы на день.
  • Почасовой прогноз на срок до 8 дней.
  • Прогноз осадков поминутно на 60 минут.
  • Ежедневный прогноз на 8 дней вперед.
  • Радарный обзор температуры, осадков, облачности и ветра.
  • Качественные графики и диаграммы для визуального восприятия погоды.
  • Отчеты о качестве воздуха и воздействии пыльцы.
  • Уведомления о значимых изменениях погоды.
  • Поддержка данных по текущему местоположению и сохраненным регионам.
  • Материальный дизайн Google Material You для адаптивной цветовой схемы.
  • Темный режим для комфортного использования в условиях недостаточного освещения.
  • Оптимизация для планшетов и поддержка настраиваемых виджетов для Android.
  • Поддержка поставщиков погоды: OpenWeatherMap, Apple Weather и Open Meteo.
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