Weather Today для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Michael Kokoschka
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7.9 Мб
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Weather Today — это приложение, предназначенное для точного и удобного представления информации о текущих и предстоящих погодных условиях. С его помощью пользователи могут оперативно получать данные о погоде как в текущем местоположении, так и в выбранных регионах по всему миру. Приложение объединяет информацию от нескольких метеорологических поставщиков и предлагает удобный интерфейс для доступа к прогнозам на различные временные периоды, включая поминутный, почасовой и ежедневный.
Weather Today позволяет контролировать важные климатические показатели, такие как температура, осадки, облачность, качество воздуха, а также получать информацию о воздействии пыльцы. Приложение поддерживает интеграцию с Google Material You, адаптируя цветовую схему под стиль устройства, и предоставляет виджеты, которые делают актуальную информацию доступной с главного экрана устройства. Помимо подробных данных о текущих условиях, пользователи могут видеть радарные обзоры, включая анимацию с шагом 10 минут для отслеживания динамики погодных изменений в реальном времени.
Основные возможности приложения Weather Today:
- Текущие погодные данные и прогнозы на день.
- Почасовой прогноз на срок до 8 дней.
- Прогноз осадков поминутно на 60 минут.
- Ежедневный прогноз на 8 дней вперед.
- Радарный обзор температуры, осадков, облачности и ветра.
- Качественные графики и диаграммы для визуального восприятия погоды.
- Отчеты о качестве воздуха и воздействии пыльцы.
- Уведомления о значимых изменениях погоды.
- Поддержка данных по текущему местоположению и сохраненным регионам.
- Материальный дизайн Google Material You для адаптивной цветовой схемы.
- Темный режим для комфортного использования в условиях недостаточного освещения.
- Оптимизация для планшетов и поддержка настраиваемых виджетов для Android.
- Поддержка поставщиков погоды: OpenWeatherMap, Apple Weather и Open Meteo.
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