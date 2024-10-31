Dropbox Capture для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:115.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Захват экрана
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:1.01 Мб
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Dropbox Capture — это приложение для захвата экрана и записи видео, ориентированное на пользователей облачного сервиса Dropbox. Программа позволяет сохранять созданные скриншоты и видеозаписи непосредственно в аккаунте Dropbox с возможностью последующей редактуры. Инструмент нацелен на интеграцию с Dropbox и удобство использования, предоставляя автоматическую синхронизацию снимков и записей с облачным хранилищем. Современный интерфейс и доступность основных функций одним щелчком мыши или горячей клавишей делают приложение подходящим как для создания обучающих материалов, так и для проведения презентаций.

С помощью Dropbox Capture пользователи могут делать скриншоты определенных областей экрана и записывать видеоролики с возможностью дополнения записи видео с веб-камеры и звука. Данное решение поддерживает аннотирование изображений с помощью текста, линий, стрелок и рисунков, что позволяет акцентировать внимание на нужных областях экрана. Видео можно аннотировать в процессе записи, а после завершения — обрезать ненужные фрагменты, придавая материалу более четкий вид.

Основной функцией Dropbox Capture является его тесная интеграция с Dropbox, что позволяет пользователям хранить свои снимки и записи на облаке и легко получать к ним доступ с любого устройства. Однако, несмотря на свои преимущества, приложение ограничено качеством записи до 1080p без дополнительных лицензий, что может оказаться недостатком для требовательных пользователей.

Список основных возможностей приложения Dropbox Capture:

  • захват экрана и запись видео с автоматической синхронизацией с Dropbox;
  • создание скриншотов любой области экрана и возможность записи видеороликов;
  • добавление видео с веб-камеры и аудио при записи экрана;
  • инструменты аннотирования для изображений (текст, стрелки, линии, перо);
  • возможность добавления аннотаций в видео и обрезка фрагментов после записи;
  • простое управление функциями через интерфейс и горячие клавиши;
  • ограничение качества записи видео до 1080p без лицензии.
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