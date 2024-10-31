Dropbox Capture — это приложение для захвата экрана и записи видео, ориентированное на пользователей облачного сервиса Dropbox. Программа позволяет сохранять созданные скриншоты и видеозаписи непосредственно в аккаунте Dropbox с возможностью последующей редактуры. Инструмент нацелен на интеграцию с Dropbox и удобство использования, предоставляя автоматическую синхронизацию снимков и записей с облачным хранилищем. Современный интерфейс и доступность основных функций одним щелчком мыши или горячей клавишей делают приложение подходящим как для создания обучающих материалов, так и для проведения презентаций.

С помощью Dropbox Capture пользователи могут делать скриншоты определенных областей экрана и записывать видеоролики с возможностью дополнения записи видео с веб-камеры и звука. Данное решение поддерживает аннотирование изображений с помощью текста, линий, стрелок и рисунков, что позволяет акцентировать внимание на нужных областях экрана. Видео можно аннотировать в процессе записи, а после завершения — обрезать ненужные фрагменты, придавая материалу более четкий вид.

Основной функцией Dropbox Capture является его тесная интеграция с Dropbox, что позволяет пользователям хранить свои снимки и записи на облаке и легко получать к ним доступ с любого устройства. Однако, несмотря на свои преимущества, приложение ограничено качеством записи до 1080p без дополнительных лицензий, что может оказаться недостатком для требовательных пользователей.

Список основных возможностей приложения Dropbox Capture: