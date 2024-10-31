SmartVision для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Вебкамера
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Размер:183.09 Мб
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SmartVision - это мощное и многофункциональное программное обеспечение для видеонаблюдения, которое позволяет превратить обычный компьютер в надежную систему безопасности для отслеживания событий в режиме реального времени. Оно поддерживает подключение до 16 IP-камер и включает в себя функциональные возможности анализа на основе искусственного интеллекта, которые помогают выявлять потенциальные угрозы безопасности и обеспечивают автоматические оповещения при обнаружении подозрительных событий.

Программа SmartVision предоставляет интуитивно понятный интерфейс, обеспечивая простоту управления. Чтобы начать работу, достаточно подключить IP-камеры с использованием RTSP или HTTP URL-адресов. Поддержка нескольких схем расположения камер на экране позволяет гибко управлять отображением видео, а также легко переключаться между режимами просмотра для детального анализа отдельных фрагментов записи.

Система поддерживает непрерывную запись видео и звука с каждой камеры, если данная опция активирована в настройках. Пользователи могут задать продолжительность записи, а также установить режим таймлапс для съемки кадров с заданной частотой. Благодаря интеллектуальной системе обнаружения движения SmartVision способна автоматически запускать запись при обнаружении активности, сохраняя все данные для последующего анализа. Дополнительно программа поддерживает функции распознавания лиц и автомобильных номеров, а также детектирование дыма, огня и других объектов в реальном времени, что значительно расширяет возможности ее использования в самых разных ситуациях.

Для хранения видеозаписей предусмотрена поддержка интеграции с облаком, что позволяет сохранять данные и управлять ими удаленно, обеспечивая дополнительную защиту и удобство доступа. Автоматическое восстановление системы и низкие эксплуатационные затраты делают SmartVision стабильным решением для видеонаблюдения на базе рабочих станций Windows, подходящим для использования как в домашних условиях, так и на предприятиях.

Основные возможности приложения SmartVision:

  • Поддержка до 16 IP-камер для одновременного наблюдения.
  • Искусственный интеллект для анализа поведения, обнаружения угроз и отправки уведомлений о потенциальных инцидентах.
  • Интуитивный интерфейс с минимальным количеством настроек.
  • Многоэкранный просмотр с возможностью переключения между схемами отображения.
  • Непрерывная запись видео и звука с каждой камеры.
  • Настраиваемая продолжительность записи и режим таймлапс.
  • Обнаружение движения с автоматическим началом записи.
  • Поддержка распознавания лиц и автомобильных номеров в реальном времени.
  • Детектирование дыма, огня и объектов.
  • Интеграция с облачными сервисами и удаленный доступ для безопасного хранения данных.
  • Автоматическое восстановление системы и оптимизация эксплуатационных затрат.
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