SmartVision - это мощное и многофункциональное программное обеспечение для видеонаблюдения, которое позволяет превратить обычный компьютер в надежную систему безопасности для отслеживания событий в режиме реального времени. Оно поддерживает подключение до 16 IP-камер и включает в себя функциональные возможности анализа на основе искусственного интеллекта, которые помогают выявлять потенциальные угрозы безопасности и обеспечивают автоматические оповещения при обнаружении подозрительных событий.

Программа SmartVision предоставляет интуитивно понятный интерфейс, обеспечивая простоту управления. Чтобы начать работу, достаточно подключить IP-камеры с использованием RTSP или HTTP URL-адресов. Поддержка нескольких схем расположения камер на экране позволяет гибко управлять отображением видео, а также легко переключаться между режимами просмотра для детального анализа отдельных фрагментов записи.

Система поддерживает непрерывную запись видео и звука с каждой камеры, если данная опция активирована в настройках. Пользователи могут задать продолжительность записи, а также установить режим таймлапс для съемки кадров с заданной частотой. Благодаря интеллектуальной системе обнаружения движения SmartVision способна автоматически запускать запись при обнаружении активности, сохраняя все данные для последующего анализа. Дополнительно программа поддерживает функции распознавания лиц и автомобильных номеров, а также детектирование дыма, огня и других объектов в реальном времени, что значительно расширяет возможности ее использования в самых разных ситуациях.

Для хранения видеозаписей предусмотрена поддержка интеграции с облаком, что позволяет сохранять данные и управлять ими удаленно, обеспечивая дополнительную защиту и удобство доступа. Автоматическое восстановление системы и низкие эксплуатационные затраты делают SmartVision стабильным решением для видеонаблюдения на базе рабочих станций Windows, подходящим для использования как в домашних условиях, так и на предприятиях.

Основные возможности приложения SmartVision: