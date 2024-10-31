SmartVision для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|CCTV software
|Категория:
|Вебкамера
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|183.09 Мб
|СКАЧАТЬ
SmartVision - это мощное и многофункциональное программное обеспечение для видеонаблюдения, которое позволяет превратить обычный компьютер в надежную систему безопасности для отслеживания событий в режиме реального времени. Оно поддерживает подключение до 16 IP-камер и включает в себя функциональные возможности анализа на основе искусственного интеллекта, которые помогают выявлять потенциальные угрозы безопасности и обеспечивают автоматические оповещения при обнаружении подозрительных событий.
Программа SmartVision предоставляет интуитивно понятный интерфейс, обеспечивая простоту управления. Чтобы начать работу, достаточно подключить IP-камеры с использованием RTSP или HTTP URL-адресов. Поддержка нескольких схем расположения камер на экране позволяет гибко управлять отображением видео, а также легко переключаться между режимами просмотра для детального анализа отдельных фрагментов записи.
Система поддерживает непрерывную запись видео и звука с каждой камеры, если данная опция активирована в настройках. Пользователи могут задать продолжительность записи, а также установить режим таймлапс для съемки кадров с заданной частотой. Благодаря интеллектуальной системе обнаружения движения SmartVision способна автоматически запускать запись при обнаружении активности, сохраняя все данные для последующего анализа. Дополнительно программа поддерживает функции распознавания лиц и автомобильных номеров, а также детектирование дыма, огня и других объектов в реальном времени, что значительно расширяет возможности ее использования в самых разных ситуациях.
Для хранения видеозаписей предусмотрена поддержка интеграции с облаком, что позволяет сохранять данные и управлять ими удаленно, обеспечивая дополнительную защиту и удобство доступа. Автоматическое восстановление системы и низкие эксплуатационные затраты делают SmartVision стабильным решением для видеонаблюдения на базе рабочих станций Windows, подходящим для использования как в домашних условиях, так и на предприятиях.
Основные возможности приложения SmartVision:
- Поддержка до 16 IP-камер для одновременного наблюдения.
- Искусственный интеллект для анализа поведения, обнаружения угроз и отправки уведомлений о потенциальных инцидентах.
- Интуитивный интерфейс с минимальным количеством настроек.
- Многоэкранный просмотр с возможностью переключения между схемами отображения.
- Непрерывная запись видео и звука с каждой камеры.
- Настраиваемая продолжительность записи и режим таймлапс.
- Обнаружение движения с автоматическим началом записи.
- Поддержка распознавания лиц и автомобильных номеров в реальном времени.
- Детектирование дыма, огня и объектов.
- Интеграция с облачными сервисами и удаленный доступ для безопасного хранения данных.
- Автоматическое восстановление системы и оптимизация эксплуатационных затрат.
Простое в использовании приложение с минималистичным пользовательским интерфейсаом,...
Приложение, которое позволяет накладывать различные маски и эффекты на лицо пользователя...
iSpy - программа, которая с помощью микрофона и веб-камеры позволяет следить за помещением, и...
Xeoma - программа для видеонаблюдения. Поддерживает любые веб-и IP-камеры, в том числе Wi-Fi камеры, а также Интернет-камеры...
VCam - эмулятор веб-камеры, позволяющий пользователям у которых отсутствует устройство...
ManyCam - интересная программа, которая позволяет расширить возможности веб-камеры при...
Отзывы о программе SmartVision
Admin
Отзывов о программе SmartVision 1.0 пока нет, можете добавить...