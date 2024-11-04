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Личная безопасность для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2024.10.17.688561123.3-release | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:21.65 Мб
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Личная безопасность – это приложение для мобильных устройств, разработанное для быстрого реагирования в критических ситуациях. Оно помогает пользователям оперативно связываться со службами спасения, отправлять важную информацию в экстренные контакты и получать актуальные предупреждения о стихийных бедствиях. Приложение интегрируется с Google Ассистентом и предлагает широкий набор функций для повышения личной безопасности, таких как экстренные вызовы, отправка данных о местоположении и проверка состояния пользователя. Это решение обеспечивает быстрый доступ к экстренной помощи и позволяет пользователю оставаться на связи даже в критических условиях.

Приложение поддерживает работу как на смартфонах, так и на часах Pixel Watch, предоставляя уникальные возможности для каждого устройства. На телефоне можно включить автоматическое обнаружение ДТП, запланировать регулярные проверки состояния, установить медицинскую информацию для отображения на заблокированном экране и оперативно передать её в экстренные службы. На часах Pixel Watch доступна функция определения падений и возможность быстро позвонить на экстренные номера.

Список основных возможностей приложения Личная безопасность:

  • Экстренные вызовы: возможность вызвать службу спасения или назначенный контакт нажатием кнопки питания пять раз.
  • Передача данных о местоположении и важной информации экстренным контактам.
  • Запись и резервное копирование видео в критических ситуациях.
  • Проверка безопасности: запланированное оповещение для проверки состояния пользователя, с автоматической передачей данных при отсутствии ответа.
  • Обнаружение ДТП (только для устройств Pixel): функция автоматически звонит в экстренные службы при определении аварии.
  • Экстренные оповещения: уведомления о стихийных бедствиях и крупных происшествиях в регионе.
  • Медицинские данные и экстренные контакты на заблокированном экране, с возможностью автоматической передачи в экстренные службы.
  • Обнаружение падений (для Pixel Watch): часы вызывают экстренные службы при определении жесткого падения.
  • Экстренные вызовы с Pixel Watch: возможность быстро позвонить экстренным контактам, нажав заводную головку пять раз.
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