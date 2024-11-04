Личная безопасность для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2024.10.17.688561123.3-release | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|21.65 Мб
|СКАЧАТЬ
Личная безопасность – это приложение для мобильных устройств, разработанное для быстрого реагирования в критических ситуациях. Оно помогает пользователям оперативно связываться со службами спасения, отправлять важную информацию в экстренные контакты и получать актуальные предупреждения о стихийных бедствиях. Приложение интегрируется с Google Ассистентом и предлагает широкий набор функций для повышения личной безопасности, таких как экстренные вызовы, отправка данных о местоположении и проверка состояния пользователя. Это решение обеспечивает быстрый доступ к экстренной помощи и позволяет пользователю оставаться на связи даже в критических условиях.
Приложение поддерживает работу как на смартфонах, так и на часах Pixel Watch, предоставляя уникальные возможности для каждого устройства. На телефоне можно включить автоматическое обнаружение ДТП, запланировать регулярные проверки состояния, установить медицинскую информацию для отображения на заблокированном экране и оперативно передать её в экстренные службы. На часах Pixel Watch доступна функция определения падений и возможность быстро позвонить на экстренные номера.
Список основных возможностей приложения Личная безопасность:
- Экстренные вызовы: возможность вызвать службу спасения или назначенный контакт нажатием кнопки питания пять раз.
- Передача данных о местоположении и важной информации экстренным контактам.
- Запись и резервное копирование видео в критических ситуациях.
- Проверка безопасности: запланированное оповещение для проверки состояния пользователя, с автоматической передачей данных при отсутствии ответа.
- Обнаружение ДТП (только для устройств Pixel): функция автоматически звонит в экстренные службы при определении аварии.
- Экстренные оповещения: уведомления о стихийных бедствиях и крупных происшествиях в регионе.
- Медицинские данные и экстренные контакты на заблокированном экране, с возможностью автоматической передачи в экстренные службы.
- Обнаружение падений (для Pixel Watch): часы вызывают экстренные службы при определении жесткого падения.
- Экстренные вызовы с Pixel Watch: возможность быстро позвонить экстренным контактам, нажав заводную головку пять раз.
Hotspot Shield – надежный и быстрый VPN уже используют более 400 млн пользователей. Передовые...
TOTP Authenticator - это приложение, которое позволяет легко добавить двухфакторную...
Бесплатный, безопасный и очень простой в использовании VPN-сервис для мобильных устройств...
Ghostery Privacy Browser 1.0.2430
Ghostery Privacy Browser - бесплатный браузер для мобильных устройств на базе Android, который...
Google Family Link 2.38.0.P.682016132
Бесплатное Android-приложение, позволяющее настраивать правила пользования цифровым...
Инструмент сетевой безопасности для защиты личных данных при работе в открытых Wi-fi сетях....
Отзывы о программе Личная безопасность
Admin
Отзывов о программе Личная безопасность 2024.10.17.688561123.3-release пока нет, можете добавить...