Личная безопасность – это приложение для мобильных устройств, разработанное для быстрого реагирования в критических ситуациях. Оно помогает пользователям оперативно связываться со службами спасения, отправлять важную информацию в экстренные контакты и получать актуальные предупреждения о стихийных бедствиях. Приложение интегрируется с Google Ассистентом и предлагает широкий набор функций для повышения личной безопасности, таких как экстренные вызовы, отправка данных о местоположении и проверка состояния пользователя. Это решение обеспечивает быстрый доступ к экстренной помощи и позволяет пользователю оставаться на связи даже в критических условиях.

Приложение поддерживает работу как на смартфонах, так и на часах Pixel Watch, предоставляя уникальные возможности для каждого устройства. На телефоне можно включить автоматическое обнаружение ДТП, запланировать регулярные проверки состояния, установить медицинскую информацию для отображения на заблокированном экране и оперативно передать её в экстренные службы. На часах Pixel Watch доступна функция определения падений и возможность быстро позвонить на экстренные номера.

Список основных возможностей приложения Личная безопасность: