Unreal Debrid — это приложение для потокового воспроизведения торрентов, созданное для Android TV и Google TV, с использованием возможностей Real-Debrid. Оно обеспечивает пользователям комфортный просмотр медиафайлов высокого качества в режиме онлайн, без необходимости загружать файлы на устройство. Unreal Debrid идеально подходит для всех, кто предпочитает удобный, быстрый и качественный доступ к торрент-контенту напрямую из облака.

Основной функцией Unreal Debrid является быстрая и плавная передача медиафайлов, которая устраняет проблемы с буферизацией и поддерживает воспроизведение HD-качества. Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом, разработанным для удобства пользователей, и предлагает функции, позволяющие легко ориентироваться в медиа-каталоге и управлять воспроизведением. Также пользователям доступна возможность выбора предпочитаемого видеоплеера с поддержкой субтитров и нескольких аудиодорожек. Для фанатов телесериалов приложение поддерживает показ всех эпизодов и позволяет отслеживать прогресс просмотра.

Unreal Debrid отличается высокой скоростью передачи, простотой в использовании и отсутствием рекламных вставок, что делает просмотр максимально приятным. Дополнительным преимуществом является доступ к IMDb, где можно прочитать подробные описания фильмов и сериалов.

Основные возможности приложения Unreal Debrid: