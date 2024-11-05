Unreal Debrid для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:30.75 Мб
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Unreal Debrid — это приложение для потокового воспроизведения торрентов, созданное для Android TV и Google TV, с использованием возможностей Real-Debrid. Оно обеспечивает пользователям комфортный просмотр медиафайлов высокого качества в режиме онлайн, без необходимости загружать файлы на устройство. Unreal Debrid идеально подходит для всех, кто предпочитает удобный, быстрый и качественный доступ к торрент-контенту напрямую из облака.

Основной функцией Unreal Debrid является быстрая и плавная передача медиафайлов, которая устраняет проблемы с буферизацией и поддерживает воспроизведение HD-качества. Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом, разработанным для удобства пользователей, и предлагает функции, позволяющие легко ориентироваться в медиа-каталоге и управлять воспроизведением. Также пользователям доступна возможность выбора предпочитаемого видеоплеера с поддержкой субтитров и нескольких аудиодорожек. Для фанатов телесериалов приложение поддерживает показ всех эпизодов и позволяет отслеживать прогресс просмотра.

Unreal Debrid отличается высокой скоростью передачи, простотой в использовании и отсутствием рекламных вставок, что делает просмотр максимально приятным. Дополнительным преимуществом является доступ к IMDb, где можно прочитать подробные описания фильмов и сериалов.

Основные возможности приложения Unreal Debrid:

  • Быстрое потоковое воспроизведение торрентов без необходимости полной загрузки файла на устройство.
  • Высокая скорость передачи данных, обеспечивающая плавное воспроизведение контента.
  • Поддержка HD-качества, позволяющая наслаждаться оригинальными медиафайлами без потери качества.
  • Интуитивный и удобный пользовательский интерфейс, адаптированный для Android TV и Google TV.
  • Визуально привлекательная библиотека с красивыми постерами для торрентов.
  • Простое управление и доступность даже для пользователей с небольшим опытом работы с VOD-приложениями.
  • Возможность выбора внешнего видеоплеера, например VLC или MX Player, а также встроенный плеер с поддержкой субтитров и аудиоформатов (EAC3, DTS, TrueHD и другие).
  • Поддержка сериалов с отображением всех эпизодов и возможностью отслеживать прогресс.
  • Настройка пропуска вступления и завершения в эпизодах.
  • Доступ к подробным описаниям фильмов и сериалов из IMDb.
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