Unreal Debrid для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Yablio
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|30.75 Мб
|СКАЧАТЬ
Unreal Debrid — это приложение для потокового воспроизведения торрентов, созданное для Android TV и Google TV, с использованием возможностей Real-Debrid. Оно обеспечивает пользователям комфортный просмотр медиафайлов высокого качества в режиме онлайн, без необходимости загружать файлы на устройство. Unreal Debrid идеально подходит для всех, кто предпочитает удобный, быстрый и качественный доступ к торрент-контенту напрямую из облака.
Основной функцией Unreal Debrid является быстрая и плавная передача медиафайлов, которая устраняет проблемы с буферизацией и поддерживает воспроизведение HD-качества. Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом, разработанным для удобства пользователей, и предлагает функции, позволяющие легко ориентироваться в медиа-каталоге и управлять воспроизведением. Также пользователям доступна возможность выбора предпочитаемого видеоплеера с поддержкой субтитров и нескольких аудиодорожек. Для фанатов телесериалов приложение поддерживает показ всех эпизодов и позволяет отслеживать прогресс просмотра.
Unreal Debrid отличается высокой скоростью передачи, простотой в использовании и отсутствием рекламных вставок, что делает просмотр максимально приятным. Дополнительным преимуществом является доступ к IMDb, где можно прочитать подробные описания фильмов и сериалов.
Основные возможности приложения Unreal Debrid:
- Быстрое потоковое воспроизведение торрентов без необходимости полной загрузки файла на устройство.
- Высокая скорость передачи данных, обеспечивающая плавное воспроизведение контента.
- Поддержка HD-качества, позволяющая наслаждаться оригинальными медиафайлами без потери качества.
- Интуитивный и удобный пользовательский интерфейс, адаптированный для Android TV и Google TV.
- Визуально привлекательная библиотека с красивыми постерами для торрентов.
- Простое управление и доступность даже для пользователей с небольшим опытом работы с VOD-приложениями.
- Возможность выбора внешнего видеоплеера, например VLC или MX Player, а также встроенный плеер с поддержкой субтитров и аудиоформатов (EAC3, DTS, TrueHD и другие).
- Поддержка сериалов с отображением всех эпизодов и возможностью отслеживать прогресс.
- Настройка пропуска вступления и завершения в эпизодах.
- Доступ к подробным описаниям фильмов и сериалов из IMDb.
Отличное приложение для доступа к онлайн-видеокаталогам, которые находятся в свободном...
Простое и удобное в использовании приложение для Android, которое предоставляет...
универсальное приложение-плеер, для телевизоров с функцией Smart TV, позволяющее...
Официальный клиент для просмотра лицензионных фильмов, мультфильмов и сериалов на...
Бесплатный и простой в использовании инструмент для доступа мобильных Android-устройств к...
Бесплатное официальное Android-приложение, которое синхронизирует вашу историю на всех...
Отзывы о программе Unreal Debrid
Admin
Отзывов о программе Unreal Debrid 1.1.2 пока нет, можете добавить...