Website File Collector для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|3.88 Мб
|СКАЧАТЬ
Vovsoft Website File Collector — это программное обеспечение для автоматического поиска и извлечения различных типов файлов с веб-сайтов. Оно разработано для пользователей, которым необходимо собирать множество данных для различных целей, будь то академические исследования или личные проекты. Программа автоматически ищет и скачивает файлы в формате документов, медиа и скриптов, позволяя существенно сэкономить время на поиске нужной информации.
Интерфейс приложения минималистичен и прост в использовании, что делает его доступным даже для начинающих пользователей. Благодаря продуманной функциональности Vovsoft Website File Collector обеспечивает оптимальные условия для работы с большими объемами данных. Пользователь может добавлять несколько сайтов в очередь обработки и указывать нужные форматы файлов, что повышает эффективность поиска. Кроме того, предусмотрены разнообразные параметры, такие как настройка таймаута, выбор агентов и фильтры по размеру файлов, позволяющие точно задать условия для поиска.
Программа также поддерживает возможность исключения определенных форматов из поиска. Это особенно полезно, когда необходимо сосредоточиться только на определенных типах файлов и избежать лишней информации, что повышает производительность и удобство использования приложения.
Список основных возможностей приложения Vovsoft Website File Collector:
- Автоматический поиск документов, медиафайлов и скриптов на заданных веб-сайтах.
- Поддержка многозадачности и возможность добавления нескольких сайтов в очередь.
- Настройка форматов файлов, подлежащих поиску и исключению.
- Гибкие параметры для управления процессом: таймаут, выбор агентов и фильтрация по размеру файлов.
- Минималистичный и интуитивно понятный интерфейс.
- Высокая производительность при работе с большими объемами данных.
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Admin
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