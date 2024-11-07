Website File Collector для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:3.88 Мб
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Website File Collector скриншот № 1

Vovsoft Website File Collector — это программное обеспечение для автоматического поиска и извлечения различных типов файлов с веб-сайтов. Оно разработано для пользователей, которым необходимо собирать множество данных для различных целей, будь то академические исследования или личные проекты. Программа автоматически ищет и скачивает файлы в формате документов, медиа и скриптов, позволяя существенно сэкономить время на поиске нужной информации.

Интерфейс приложения минималистичен и прост в использовании, что делает его доступным даже для начинающих пользователей. Благодаря продуманной функциональности Vovsoft Website File Collector обеспечивает оптимальные условия для работы с большими объемами данных. Пользователь может добавлять несколько сайтов в очередь обработки и указывать нужные форматы файлов, что повышает эффективность поиска. Кроме того, предусмотрены разнообразные параметры, такие как настройка таймаута, выбор агентов и фильтры по размеру файлов, позволяющие точно задать условия для поиска.

Программа также поддерживает возможность исключения определенных форматов из поиска. Это особенно полезно, когда необходимо сосредоточиться только на определенных типах файлов и избежать лишней информации, что повышает производительность и удобство использования приложения.

Список основных возможностей приложения Vovsoft Website File Collector:

  • Автоматический поиск документов, медиафайлов и скриптов на заданных веб-сайтах.
  • Поддержка многозадачности и возможность добавления нескольких сайтов в очередь.
  • Настройка форматов файлов, подлежащих поиску и исключению.
  • Гибкие параметры для управления процессом: таймаут, выбор агентов и фильтрация по размеру файлов.
  • Минималистичный и интуитивно понятный интерфейс.
  • Высокая производительность при работе с большими объемами данных.
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