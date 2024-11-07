OONI Probe — приложение для анализа интернет-соединения, которое помогает пользователю выявлять возможную цензуру и замедление сети. С его помощью можно протестировать, заблокированы ли доступ к определенным сайтам и приложениям, и измерить скорость и стабильность интернет-соединения. Разработанный в рамках проекта Open Observatory of Network Interference (OONI) при участии The Tor Project, OONI Probe используется для сбора данных об интернет-цензуре по всему миру, начиная с 2012 года.

Приложение OONI Probe предоставляет пользователю информацию о том, блокируются ли сайты и приложения, а также выявляет наличие систем, которые могут быть ответственны за вмешательство в сеть, как, например, системы для мониторинга и цензуры (middleboxes). OONI Probe включает ряд тестов, таких как Network Diagnostic Test (NDT) и Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH), позволяющих измерить производительность сети и качество потокового видео.

Основные возможности приложения OONI Probe: