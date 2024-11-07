OONI Probe для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:102.27 Мб
СКАЧАТЬ
OONI Probe скриншот № 1
OONI Probe скриншот № 2
OONI Probe скриншот № 3
OONI Probe скриншот № 4

OONI Probe — приложение для анализа интернет-соединения, которое помогает пользователю выявлять возможную цензуру и замедление сети. С его помощью можно протестировать, заблокированы ли доступ к определенным сайтам и приложениям, и измерить скорость и стабильность интернет-соединения. Разработанный в рамках проекта Open Observatory of Network Interference (OONI) при участии The Tor Project, OONI Probe используется для сбора данных об интернет-цензуре по всему миру, начиная с 2012 года.

Приложение OONI Probe предоставляет пользователю информацию о том, блокируются ли сайты и приложения, а также выявляет наличие систем, которые могут быть ответственны за вмешательство в сеть, как, например, системы для мониторинга и цензуры (middleboxes). OONI Probe включает ряд тестов, таких как Network Diagnostic Test (NDT) и Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH), позволяющих измерить производительность сети и качество потокового видео.

Основные возможности приложения OONI Probe:

  • Проверка доступа к сайтам и мессенджерам для выявления блокировок.
  • Сбор доказательств интернет-цензуры на основе сетевых измерений.
  • Определение наличия middlebox-систем, ответственных за сетевой мониторинг и цензуру.
  • Измерение скорости интернета с помощью Network Diagnostic Test (NDT).
  • Оценка качества потокового видео при помощи теста DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP).
  • Сбор и анализ сетевых данных из более чем 200 стран для глобального мониторинга цензуры.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Hotspot ShieldHotspot Shield 10.12.0

Hotspot Shield – надежный и быстрый VPN уже используют более 400 млн пользователей. Передовые...

скачать DuckDuckGo Privacy BrowserDuckDuckGo Privacy Browser 5.214.1

Бесплатное приложение для Android, девизом которого служит максимум конфиденциальности,...

скачать Pure TuberPure Tuber 5.1.3.003

Мощный загрузчик роликов с YouTube. Приложение позволяет насладиться просмотром...

скачать Call Blocker FreeCall Blocker Free 5.6.09.00

Бесплатное приложение для Android-смартфонов, предлагающее огромную базу данных телефонных...

скачать Heimdall Parental ControlHeimdall Parental Control 1.7.1

Простой инструмент родительского контроля, позволяющий контролировать использование...

скачать Norton App LockNorton App Lock 1.5.3.525

Norton App Lock – утилита умеет блокировать приложения и обеспечивает вашему устройству...

Отзывы о программе OONI Probe

Admin

Отзывов о программе OONI Probe 4.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв