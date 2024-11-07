OONI Probe для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The Tor Project
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|102.27 Мб
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OONI Probe — приложение для анализа интернет-соединения, которое помогает пользователю выявлять возможную цензуру и замедление сети. С его помощью можно протестировать, заблокированы ли доступ к определенным сайтам и приложениям, и измерить скорость и стабильность интернет-соединения. Разработанный в рамках проекта Open Observatory of Network Interference (OONI) при участии The Tor Project, OONI Probe используется для сбора данных об интернет-цензуре по всему миру, начиная с 2012 года.
Приложение OONI Probe предоставляет пользователю информацию о том, блокируются ли сайты и приложения, а также выявляет наличие систем, которые могут быть ответственны за вмешательство в сеть, как, например, системы для мониторинга и цензуры (middleboxes). OONI Probe включает ряд тестов, таких как Network Diagnostic Test (NDT) и Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH), позволяющих измерить производительность сети и качество потокового видео.
Основные возможности приложения OONI Probe:
- Проверка доступа к сайтам и мессенджерам для выявления блокировок.
- Сбор доказательств интернет-цензуры на основе сетевых измерений.
- Определение наличия middlebox-систем, ответственных за сетевой мониторинг и цензуру.
- Измерение скорости интернета с помощью Network Diagnostic Test (NDT).
- Оценка качества потокового видео при помощи теста DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP).
- Сбор и анализ сетевых данных из более чем 200 стран для глобального мониторинга цензуры.
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Admin
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