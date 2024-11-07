MTM Tunnel Lite для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:MTM | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:25.82 Мб
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MTM Tunnel Lite – это удобное VPN-приложение, обеспечивающее защищенный интернет-доступ и возможность обхода ограничений, установленных интернет-провайдерами. Программа направлена на обеспечение анонимности и безопасности пользователей, скрывая их реальный IP-адрес и направляя трафик через защищенные сервера с неограниченным доступом в сеть. Пользователи могут использовать MTM Tunnel Lite для доступа к заблокированным сайтам, улучшения стабильности интернет-соединения при онлайн-играх и сохранения конфиденциальности при работе в сети. Приложение поддерживает широкий спектр сетевых технологий, таких как Wi-Fi и мобильные сети 3G, 4G и 5G, и обеспечивает стабильное и быстрое VPN-соединение.

MTM Tunnel Lite также предоставляет функции для настройки сети, позволяя пользователям адаптировать подключение под свои нужды. В приложении предусмотрен удобный интерфейс, который позволяет подключаться к VPN-серверу в один клик, и, что важно, использовать VPN без ограничения по трафику.

Основные возможности приложения MTM Tunnel Lite:

  • Простое подключение одним касанием;
  • Высокая скорость соединения и стабильные VPN-серверы;
  • Неограниченная пропускная способность для комфортного пользования;
  • Полная поддержка Wi-Fi и мобильных сетей (3G, 4G, 5G);
  • Настройки для адаптации под различные параметры сети;
  • Доступ к заблокированным сайтам и сервисам;
  • Ускорение и стабильность интернет-соединения для игр;
  • Защита и скрытие реального IP-адреса для повышения конфиденциальности;
  • Поддержка работы с популярными сервисами, такими как WhatsApp и Imo;
  • Бесплатные обновления и настройка сети.
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