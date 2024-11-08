Open Audio Codes для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|fnordware
|Категории:
|Кодеки, декодеры - Утилиты, Плагины
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|993 Кб
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Open Audio Codes — приложение, представляющий собой коллекцию аудиоплагинов для Adobe Premiere Pro и Media Encoder. Данный набор плагинов упрощает процесс работы с аудиоформатами, предоставляя пользователям возможность импортировать и экспортировать аудиофайлы различных форматов напрямую из Adobe Premiere Pro и Media Encoder. Open Audio Codes решает проблему необходимости установки дополнительных сторонних инструментов и значительно расширяет возможности программы по обработке звука и конвертации аудиофайлов.
С помощью Open Audio Codes пользователи могут легко работать с форматами OGG Vorbis, OGG Opus, FLAC, ALAC и M4A, обеспечивая как импорт, так и экспорт данных. Плагины интегрируются в Adobe Premiere Pro и Media Encoder, что позволяет обходиться без использования внешних конвертеров и дополнительных манипуляций с аудиофайлами. Для корректной работы плагинов достаточно разместить их в общем каталоге MediaCore, после чего файлы сразу станут доступными для работы. В комплекте также предусмотрено руководство по установке для упрощения процесса развёртывания плагинов.
Основные возможности Open Audio Codes
- Поддержка аудиоформатов OGG Vorbis, OGG Opus, FLAC, ALAC и M4A.
- Возможность импорта и экспорта файлов этих форматов в Adobe Premiere Pro и Media Encoder.
- Установка плагинов путём простого перемещения файлов в каталог MediaCore.
- Совместимость с Adobe Premiere Pro и Media Encoder без использования сторонних инструментов.
- Интуитивная интеграция в интерфейс Adobe для мгновенного импорта и экспорта аудио.
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