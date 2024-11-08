Open Audio Codes — приложение, представляющий собой коллекцию аудиоплагинов для Adobe Premiere Pro и Media Encoder. Данный набор плагинов упрощает процесс работы с аудиоформатами, предоставляя пользователям возможность импортировать и экспортировать аудиофайлы различных форматов напрямую из Adobe Premiere Pro и Media Encoder. Open Audio Codes решает проблему необходимости установки дополнительных сторонних инструментов и значительно расширяет возможности программы по обработке звука и конвертации аудиофайлов.

С помощью Open Audio Codes пользователи могут легко работать с форматами OGG Vorbis, OGG Opus, FLAC, ALAC и M4A, обеспечивая как импорт, так и экспорт данных. Плагины интегрируются в Adobe Premiere Pro и Media Encoder, что позволяет обходиться без использования внешних конвертеров и дополнительных манипуляций с аудиофайлами. Для корректной работы плагинов достаточно разместить их в общем каталоге MediaCore, после чего файлы сразу станут доступными для работы. В комплекте также предусмотрено руководство по установке для упрощения процесса развёртывания плагинов.

Основные возможности Open Audio Codes