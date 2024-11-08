Open Audio Codes для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Кодеки, декодеры - Утилиты, Плагины
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:993 Кб
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Open Audio Codes — приложение, представляющий собой коллекцию аудиоплагинов для Adobe Premiere Pro и Media Encoder. Данный набор плагинов упрощает процесс работы с аудиоформатами, предоставляя пользователям возможность импортировать и экспортировать аудиофайлы различных форматов напрямую из Adobe Premiere Pro и Media Encoder. Open Audio Codes решает проблему необходимости установки дополнительных сторонних инструментов и значительно расширяет возможности программы по обработке звука и конвертации аудиофайлов.

С помощью Open Audio Codes пользователи могут легко работать с форматами OGG Vorbis, OGG Opus, FLAC, ALAC и M4A, обеспечивая как импорт, так и экспорт данных. Плагины интегрируются в Adobe Premiere Pro и Media Encoder, что позволяет обходиться без использования внешних конвертеров и дополнительных манипуляций с аудиофайлами. Для корректной работы плагинов достаточно разместить их в общем каталоге MediaCore, после чего файлы сразу станут доступными для работы. В комплекте также предусмотрено руководство по установке для упрощения процесса развёртывания плагинов.

Основные возможности Open Audio Codes

  • Поддержка аудиоформатов OGG Vorbis, OGG Opus, FLAC, ALAC и M4A.
  • Возможность импорта и экспорта файлов этих форматов в Adobe Premiere Pro и Media Encoder.
  • Установка плагинов путём простого перемещения файлов в каталог MediaCore.
  • Совместимость с Adobe Premiere Pro и Media Encoder без использования сторонних инструментов.
  • Интуитивная интеграция в интерфейс Adobe для мгновенного импорта и экспорта аудио.
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