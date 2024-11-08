Unicorn HTTPS для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.37 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9.48 Мб
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Unicorn HTTPS – это приложение для безопасного и быстрого обхода блокировок HTTPS, созданное для обеспечения свободного доступа к интернет-ресурсам без потери скорости и без сбора персональных данных. Unicorn HTTPS разработан для пользователей, стремящихся защитить свою конфиденциальность и избежать цензуры, сохраняя при этом высокую скорость соединения. Приложение идеально подходит для обхода ограничений и блокировок, не прибегая к сложным настройкам и без использования VPN-серверов. Уникальные технологии и многолетний опыт разработчиков обеспечивают стабильную работу Unicorn HTTPS и регулярные обновления для поддержания высокого уровня безопасности.

Основной функционал приложения – это обход ограничений на доступ к HTTPS-сайтам, что позволяет пользователям свободно просматривать заблокированные ресурсы без необходимости установки сторонних сервисов и вмешательства в процесс веб-серфинга. Программа работает с большинством популярных браузеров и обеспечивает стабильное соединение, не замедляя скорость интернет-соединения. Пользователи могут использовать Unicorn HTTPS без опасений за свою конфиденциальность, поскольку приложение не собирает личные данные и не хранит историю посещений или использования приложений.

Список основных возможностей приложения Unicorn HTTPS:

  • Обеспечивает быстрый и безопасный обход блокировок HTTPS без потери скорости.
  • Работает без использования зарубежных серверов и VPN, что снижает задержку соединения.
  • Гарантирует полную защиту конфиденциальной информации и не отслеживает активность пользователей.
  • Совместимо с популярными браузерами (Chrome, Samsung Internet, Firefox, Opera и др.).
  • Простая активация в один клик для свободного использования в любом поддерживаемом браузере.
  • Постоянные обновления для поддержания актуальности и безопасности приложения.
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