Unicorn HTTPS – это приложение для безопасного и быстрого обхода блокировок HTTPS, созданное для обеспечения свободного доступа к интернет-ресурсам без потери скорости и без сбора персональных данных. Unicorn HTTPS разработан для пользователей, стремящихся защитить свою конфиденциальность и избежать цензуры, сохраняя при этом высокую скорость соединения. Приложение идеально подходит для обхода ограничений и блокировок, не прибегая к сложным настройкам и без использования VPN-серверов. Уникальные технологии и многолетний опыт разработчиков обеспечивают стабильную работу Unicorn HTTPS и регулярные обновления для поддержания высокого уровня безопасности.

Основной функционал приложения – это обход ограничений на доступ к HTTPS-сайтам, что позволяет пользователям свободно просматривать заблокированные ресурсы без необходимости установки сторонних сервисов и вмешательства в процесс веб-серфинга. Программа работает с большинством популярных браузеров и обеспечивает стабильное соединение, не замедляя скорость интернет-соединения. Пользователи могут использовать Unicorn HTTPS без опасений за свою конфиденциальность, поскольку приложение не собирает личные данные и не хранит историю посещений или использования приложений.

Список основных возможностей приложения Unicorn HTTPS: