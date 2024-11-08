Unicorn HTTPS для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.37 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Unicorn Soft, Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9.48 Мб
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Unicorn HTTPS – это приложение для безопасного и быстрого обхода блокировок HTTPS, созданное для обеспечения свободного доступа к интернет-ресурсам без потери скорости и без сбора персональных данных. Unicorn HTTPS разработан для пользователей, стремящихся защитить свою конфиденциальность и избежать цензуры, сохраняя при этом высокую скорость соединения. Приложение идеально подходит для обхода ограничений и блокировок, не прибегая к сложным настройкам и без использования VPN-серверов. Уникальные технологии и многолетний опыт разработчиков обеспечивают стабильную работу Unicorn HTTPS и регулярные обновления для поддержания высокого уровня безопасности.
Основной функционал приложения – это обход ограничений на доступ к HTTPS-сайтам, что позволяет пользователям свободно просматривать заблокированные ресурсы без необходимости установки сторонних сервисов и вмешательства в процесс веб-серфинга. Программа работает с большинством популярных браузеров и обеспечивает стабильное соединение, не замедляя скорость интернет-соединения. Пользователи могут использовать Unicorn HTTPS без опасений за свою конфиденциальность, поскольку приложение не собирает личные данные и не хранит историю посещений или использования приложений.
Список основных возможностей приложения Unicorn HTTPS:
- Обеспечивает быстрый и безопасный обход блокировок HTTPS без потери скорости.
- Работает без использования зарубежных серверов и VPN, что снижает задержку соединения.
- Гарантирует полную защиту конфиденциальной информации и не отслеживает активность пользователей.
- Совместимо с популярными браузерами (Chrome, Samsung Internet, Firefox, Opera и др.).
- Простая активация в один клик для свободного использования в любом поддерживаемом браузере.
- Постоянные обновления для поддержания актуальности и безопасности приложения.
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