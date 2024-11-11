Image to Cartoon Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13.34 Мб
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VOVSOFT - Image to Cartoon Converter – это программное обеспечение для преобразования фотографий в стиль мультфильма. С помощью приложения можно быстро и легко придать изображениям уникальный, художественный вид, напоминающий стиль комиксов, карикатур или рисунков от руки. Программа поддерживает пакетную обработку, что позволяет применять графические эффекты сразу к нескольким изображениям, значительно ускоряя процесс.
Приложение поддерживает обработку как отдельных файлов, так и целых папок с изображениями, что позволяет легко выбирать нужные фотографии для преобразования. VOVSOFT - Image to Cartoon Converter работает с популярными графическими форматами, такими как PNG, JPG и BMP, обеспечивая удобство использования и совместимость с большинством устройств. Пользователям предлагается выбор различных эффектов – мультфильм, комикс, вырезка, линеарт и рисунок пером, каждый из которых придаёт изображениям свой уникальный визуальный стиль.
Для удобства в Image to Cartoon Converter предусмотрена функция предварительного просмотра, позволяющая оценить результат до окончательного применения эффектов. По умолчанию опция предварительного просмотра отключена и активируется в меню «Настройки». Это решение позволяет снизить нагрузку на систему и одновременно даёт пользователю возможность настроить параметры до начала основной обработки.
Основные возможности приложения VOVSOFT - Image to Cartoon Converter:
- Преобразование изображений в стили мультфильма, комиксов и рисунков от руки.
- Поддержка пакетного режима для обработки нескольких изображений одновременно.
- Поддержка популярных графических форматов: PNG, JPG, BMP.
- Различные эффекты для обработки изображений, включая мультфильм, комикс, вырезка, линеарт, рисунок пером.
- Возможность предварительного просмотра для оценки результатов обработки.
- Удобная обработка как отдельных изображений, так и целых папок.
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