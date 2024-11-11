Image to Cartoon Converter для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13.34 Мб
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Image to Cartoon Converter скриншот № 1

VOVSOFT - Image to Cartoon Converter – это программное обеспечение для преобразования фотографий в стиль мультфильма. С помощью приложения можно быстро и легко придать изображениям уникальный, художественный вид, напоминающий стиль комиксов, карикатур или рисунков от руки. Программа поддерживает пакетную обработку, что позволяет применять графические эффекты сразу к нескольким изображениям, значительно ускоряя процесс.

Приложение поддерживает обработку как отдельных файлов, так и целых папок с изображениями, что позволяет легко выбирать нужные фотографии для преобразования. VOVSOFT - Image to Cartoon Converter работает с популярными графическими форматами, такими как PNG, JPG и BMP, обеспечивая удобство использования и совместимость с большинством устройств. Пользователям предлагается выбор различных эффектов – мультфильм, комикс, вырезка, линеарт и рисунок пером, каждый из которых придаёт изображениям свой уникальный визуальный стиль.

Для удобства в Image to Cartoon Converter предусмотрена функция предварительного просмотра, позволяющая оценить результат до окончательного применения эффектов. По умолчанию опция предварительного просмотра отключена и активируется в меню «Настройки». Это решение позволяет снизить нагрузку на систему и одновременно даёт пользователю возможность настроить параметры до начала основной обработки.

Основные возможности приложения VOVSOFT - Image to Cartoon Converter:

  • Преобразование изображений в стили мультфильма, комиксов и рисунков от руки.
  • Поддержка пакетного режима для обработки нескольких изображений одновременно.
  • Поддержка популярных графических форматов: PNG, JPG, BMP.
  • Различные эффекты для обработки изображений, включая мультфильм, комикс, вырезка, линеарт, рисунок пером.
  • Возможность предварительного просмотра для оценки результатов обработки.
  • Удобная обработка как отдельных изображений, так и целых папок.
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