AB Download Manager для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|AmirHossein Abdolmotallebi
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|59.93 Мб
|СКАЧАТЬ
AB Download Manager — это удобное приложение для управления загрузкой файлов с возможностью оптимизации скорости и порядка загрузок, которое разработано для быстрого и эффективного скачивания различных файлов из Интернета, при этом обеспечивая возможность сортировки и организации процесса загрузки. С AB Download Manager вы сможете контролировать загрузку больших объемов данных, используя многозадачность и гибкие настройки, а также управлять последовательностью загрузок благодаря удобному интерфейсу и встроенным инструментам.
AB Download Manager поддерживает создание очередей загрузок, которые упрощают группировку ссылок и помогают контролировать процесс скачивания. Вы можете формировать списки для пакетных загрузок, устанавливать ограничения на количество одновременных скачиваний, а также задавать параметры приостановки и возобновления загрузок. AB Download Manager эффективно использует многопотоковую загрузку, увеличивая скорость получения файлов. Кроме того, встроенный планировщик позволяет настраивать дни и временные интервалы для автоматического начала загрузок, что особенно удобно для управления большими объемами данных и предотвращения перегрузки сети.
Основные возможности приложения AB Download Manager:
- Увеличение скорости загрузки за счет многопотоковой загрузки
- Группировка и организация файлов с помощью очередей загрузок
- Настройка количества одновременных загрузок и установка ограничений скорости
- Интуитивно понятный интерфейс с темной темой оформления
- Встроенный планировщик загрузок с возможностью выбора времени и дней для начала скачивания
- Автоматическая остановка очереди по завершении загрузки всех файлов
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