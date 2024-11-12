AB Download Manager для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:59.93 Мб
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AB Download Manager — это удобное приложение для управления загрузкой файлов с возможностью оптимизации скорости и порядка загрузок, которое разработано для быстрого и эффективного скачивания различных файлов из Интернета, при этом обеспечивая возможность сортировки и организации процесса загрузки. С AB Download Manager вы сможете контролировать загрузку больших объемов данных, используя многозадачность и гибкие настройки, а также управлять последовательностью загрузок благодаря удобному интерфейсу и встроенным инструментам.

AB Download Manager поддерживает создание очередей загрузок, которые упрощают группировку ссылок и помогают контролировать процесс скачивания. Вы можете формировать списки для пакетных загрузок, устанавливать ограничения на количество одновременных скачиваний, а также задавать параметры приостановки и возобновления загрузок. AB Download Manager эффективно использует многопотоковую загрузку, увеличивая скорость получения файлов. Кроме того, встроенный планировщик позволяет настраивать дни и временные интервалы для автоматического начала загрузок, что особенно удобно для управления большими объемами данных и предотвращения перегрузки сети.

Основные возможности приложения AB Download Manager:

  • Увеличение скорости загрузки за счет многопотоковой загрузки
  • Группировка и организация файлов с помощью очередей загрузок
  • Настройка количества одновременных загрузок и установка ограничений скорости
  • Интуитивно понятный интерфейс с темной темой оформления
  • Встроенный планировщик загрузок с возможностью выбора времени и дней для начала скачивания
  • Автоматическая остановка очереди по завершении загрузки всех файлов
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Отзывы о программе AB Download Manager

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