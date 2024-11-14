Xelitan Subtitles Generator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Xelitan
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2.16 Гб
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Xelitan Subtitles Generator — это приложение для автоматического создания субтитров, которое упрощает процесс транскрибирования аудио- и видеоконтента. Программа эффективно генерирует субтитры для различных медиафайлов, минимизируя временные затраты пользователя на ручную настройку таймингов и текстов. Xelitan Subtitles Generator автоматически обрабатывает временные метки, работая с популярными форматами аудио- и видеофайлов, и позволяет сохранять результаты в нескольких широко используемых форматах субтитров, включая SRT, SUB, VTT, LRC, TSV и TXT.
Для создания субтитров Xelitan Subtitles Generator не требует от пользователя погружаться в настройку временных шкал и не нуждается в предварительном просмотре медиа. Основные действия ограничиваются выбором входного файла и настройкой параметров вывода, таких как выбор языка и директории для сохранения результата. В результате пользователь получает готовые субтитры, которые можно сразу интегрировать в видео или аудиоконтент.
Программа поддерживает большинство популярных форматов мультимедиа, среди которых MP4, WEBM, AVI, MKV, MPEG для видео и MP3, WAV, OGG, M4A для аудио. Благодаря использованию технологий искусственного интеллекта и распознавания речи, Xelitan Subtitles Generator создает субтитры с высокой точностью, а удобный пакетный режим обработки позволяет обрабатывать сразу несколько файлов, что ускоряет процесс работы и повышает его удобство.
Перед началом работы в Xelitan Subtitles Generator требуется минимальная настройка: пользователь выбирает нужный файл, устанавливает параметры выходных данных, после чего нажимает кнопку «Старт» для запуска процесса. В зависимости от объема файла и мощности графической карты скорость генерации субтитров может меняться. Поэтому рекомендуется убедиться, что система соответствует минимальным требованиям и драйверы видеокарты обновлены.
Список основных возможностей приложения Xelitan Subtitles Generator:
- Автоматическая генерация субтитров для аудио- и видеоконтента.
- Поддержка популярных форматов аудио- и видеофайлов (MP4, WEBM, AVI, MKV, MPEG, MP3, WAV, OGG, M4A и других).
- Использование искусственного интеллекта и механизмов преобразования речи в текст.
- Поддержка нескольких языков для генерации субтитров (набор языков ограничен).
- Поддержка форматов субтитров: SRT, SUB, VTT, LRC, TSV и TXT.
- Возможность пакетной обработки нескольких файлов.
- Интуитивно понятный интерфейс с минимальными настройками.
- Поддержка выбора директории для сохранения выходных файлов и настройки языка субтитров.
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