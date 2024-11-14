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Xelitan Subtitles Generator для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2.16 Гб
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Xelitan Subtitles Generator скриншот № 1

Xelitan Subtitles Generator — это приложение для автоматического создания субтитров, которое упрощает процесс транскрибирования аудио- и видеоконтента. Программа эффективно генерирует субтитры для различных медиафайлов, минимизируя временные затраты пользователя на ручную настройку таймингов и текстов. Xelitan Subtitles Generator автоматически обрабатывает временные метки, работая с популярными форматами аудио- и видеофайлов, и позволяет сохранять результаты в нескольких широко используемых форматах субтитров, включая SRT, SUB, VTT, LRC, TSV и TXT.

Для создания субтитров Xelitan Subtitles Generator не требует от пользователя погружаться в настройку временных шкал и не нуждается в предварительном просмотре медиа. Основные действия ограничиваются выбором входного файла и настройкой параметров вывода, таких как выбор языка и директории для сохранения результата. В результате пользователь получает готовые субтитры, которые можно сразу интегрировать в видео или аудиоконтент.

Программа поддерживает большинство популярных форматов мультимедиа, среди которых MP4, WEBM, AVI, MKV, MPEG для видео и MP3, WAV, OGG, M4A для аудио. Благодаря использованию технологий искусственного интеллекта и распознавания речи, Xelitan Subtitles Generator создает субтитры с высокой точностью, а удобный пакетный режим обработки позволяет обрабатывать сразу несколько файлов, что ускоряет процесс работы и повышает его удобство.

Перед началом работы в Xelitan Subtitles Generator требуется минимальная настройка: пользователь выбирает нужный файл, устанавливает параметры выходных данных, после чего нажимает кнопку «Старт» для запуска процесса. В зависимости от объема файла и мощности графической карты скорость генерации субтитров может меняться. Поэтому рекомендуется убедиться, что система соответствует минимальным требованиям и драйверы видеокарты обновлены.

Список основных возможностей приложения Xelitan Subtitles Generator:

  • Автоматическая генерация субтитров для аудио- и видеоконтента.
  • Поддержка популярных форматов аудио- и видеофайлов (MP4, WEBM, AVI, MKV, MPEG, MP3, WAV, OGG, M4A и других).
  • Использование искусственного интеллекта и механизмов преобразования речи в текст.
  • Поддержка нескольких языков для генерации субтитров (набор языков ограничен).
  • Поддержка форматов субтитров: SRT, SUB, VTT, LRC, TSV и TXT.
  • Возможность пакетной обработки нескольких файлов.
  • Интуитивно понятный интерфейс с минимальными настройками.
  • Поддержка выбора директории для сохранения выходных файлов и настройки языка субтитров.
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