Филворды — это захватывающая игра для любителей словесных головоломок, предлагающая более 2000 уровней для тренировки ума и расширения словарного запаса. Игрокам предстоит находить и составлять слова из букв, проходя уровни разной сложности и постепенно «эволюционируя» от атома до человека. На каждом уровне представлено квадратное поле, заполненное буквами. Задача игрока — соединять соседние буквы, превращая их в слова, чтобы заполнить все поле. С каждым пройденным этапом сложность увеличивается: количество букв на поле растет, а сами слова становятся длиннее и разнообразнее.

Филворды предлагают удобный и интуитивный игровой процесс, подходящий для пользователей разного возраста и уровня подготовки. Игра поддерживает 6 языков, и на каждом из них доступно свыше 2000 уровней, позволяя игрокам выбирать язык, на котором они хотят развивать свои навыки. Встроенные подсказки и словарь помогают справляться с особо сложными уровнями. Если игроки застревают на определенном уровне, они могут воспользоваться подсказками или попытаться решить ежедневные головоломки, за которые также предоставляются бонусные подсказки.

Список основных возможностей приложения Филворды: