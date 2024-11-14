Филворды для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.39.18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Malpa Games
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|56.47 Мб
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Филворды — это захватывающая игра для любителей словесных головоломок, предлагающая более 2000 уровней для тренировки ума и расширения словарного запаса. Игрокам предстоит находить и составлять слова из букв, проходя уровни разной сложности и постепенно «эволюционируя» от атома до человека. На каждом уровне представлено квадратное поле, заполненное буквами. Задача игрока — соединять соседние буквы, превращая их в слова, чтобы заполнить все поле. С каждым пройденным этапом сложность увеличивается: количество букв на поле растет, а сами слова становятся длиннее и разнообразнее.
Филворды предлагают удобный и интуитивный игровой процесс, подходящий для пользователей разного возраста и уровня подготовки. Игра поддерживает 6 языков, и на каждом из них доступно свыше 2000 уровней, позволяя игрокам выбирать язык, на котором они хотят развивать свои навыки. Встроенные подсказки и словарь помогают справляться с особо сложными уровнями. Если игроки застревают на определенном уровне, они могут воспользоваться подсказками или попытаться решить ежедневные головоломки, за которые также предоставляются бонусные подсказки.
Список основных возможностей приложения Филворды:
- Более 2000 уровней, позволяющих развивать внимание и память.
- Возможность играть с друзьями, отслеживать их прогресс и делиться результатами.
- Режим оффлайн: можно играть без подключения к интернету.
- Ежедневные головоломки для дополнительного интереса и получения бесплатных подсказок.
- Подсказки, доступные на каждом уровне, и бонусные подсказки за решение ежедневных заданий.
- Система эволюционного прогресса: продвижение от атома до сверхразума.
- Встроенный словарь для пояснения значений слов, которые оказались незнакомыми игроку.
- Поддержка шести языков с уникальными уровнями для каждого языка.
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