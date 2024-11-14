Филворды для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.39.18 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Головоломки
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Размер:56.47 Мб
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Филворды — это захватывающая игра для любителей словесных головоломок, предлагающая более 2000 уровней для тренировки ума и расширения словарного запаса. Игрокам предстоит находить и составлять слова из букв, проходя уровни разной сложности и постепенно «эволюционируя» от атома до человека. На каждом уровне представлено квадратное поле, заполненное буквами. Задача игрока — соединять соседние буквы, превращая их в слова, чтобы заполнить все поле. С каждым пройденным этапом сложность увеличивается: количество букв на поле растет, а сами слова становятся длиннее и разнообразнее.

Филворды предлагают удобный и интуитивный игровой процесс, подходящий для пользователей разного возраста и уровня подготовки. Игра поддерживает 6 языков, и на каждом из них доступно свыше 2000 уровней, позволяя игрокам выбирать язык, на котором они хотят развивать свои навыки. Встроенные подсказки и словарь помогают справляться с особо сложными уровнями. Если игроки застревают на определенном уровне, они могут воспользоваться подсказками или попытаться решить ежедневные головоломки, за которые также предоставляются бонусные подсказки.

Список основных возможностей приложения Филворды:

  • Более 2000 уровней, позволяющих развивать внимание и память.
  • Возможность играть с друзьями, отслеживать их прогресс и делиться результатами.
  • Режим оффлайн: можно играть без подключения к интернету.
  • Ежедневные головоломки для дополнительного интереса и получения бесплатных подсказок.
  • Подсказки, доступные на каждом уровне, и бонусные подсказки за решение ежедневных заданий.
  • Система эволюционного прогресса: продвижение от атома до сверхразума.
  • Встроенный словарь для пояснения значений слов, которые оказались незнакомыми игроку.
  • Поддержка шести языков с уникальными уровнями для каждого языка.
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