Nextplus для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|textPlus
|Категория:
|Телефония, GSM
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|92.59 Мб
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Nextplus — это приложение, предоставляющее полноценный набор телефонных услуг, которые работают по модели с рекламной поддержкой, предлагая пользователям бесплатные звонки и текстовые сообщения на любые номера. Пользователи получают полноценный функционал связи без необходимости подключения к сотовым сетям и дополнительных затрат. Приложение идеально подходит для общения с друзьями и семьей по всему миру, позволяя осуществлять звонки и обмениваться сообщениями через интернет.
Nextplus предоставляет пользователям персональный телефонный номер, с которого можно отправлять и получать текстовые сообщения и звонки. В отличие от других приложений для обмена сообщениями, Nextplus не ограничивает взаимодействие исключительно с пользователями приложения, а позволяет связываться с любыми телефонными номерами. Программа позволяет отправлять сообщения и звонки на любые мобильные и стационарные номера, при этом входящие вызовы и сообщения также бесплатны.
Приложение не требует обязательных подписок или скрытых платежей, а все основные функции доступны сразу после установки. Поддерживается работа на устройствах с Android, включая телефоны и планшеты, а также возможность синхронизации на нескольких устройствах, что упрощает доступ к переписке.
Основные возможности приложения Nextplus
- Предоставление уникального бесплатного телефонного номера;
- Неограниченные бесплатные текстовые сообщения и звонки на любые телефонные номера;
- Бесплатные входящие и исходящие звонки, доступные в любой точке мира;
- Полная поддержка всех Android-устройств, включая планшеты и телефоны;
- Возможность использования без подключения к сотовым сетям;
- Отсутствие обязательных контрактов, скрытых платежей и телефонных покупок;
- Поддержка push-уведомлений для мгновенной доставки сообщений;
- Групповой обмен сообщениями и персонализация аватара;
- Отправка смайлов, стикеров, анимированных GIF и голосовых заметок;
- Возможность видеть, кто из друзей в сети.
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