WiFi Speed Test для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Бенчмарки, тесты
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Размер:7.92 Мб
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WiFi Speed Test — это приложение для измерения скорости WiFi, локальной сети (LAN) и интернет-соединения. Оно помогает оценить производительность вашей сети, маршрутизатора и протоколов передачи данных, предоставляя детализированные данные о скорости входящих и исходящих соединений, уровне сигнала и параметрах подключения.

Программа поддерживает различные типы тестов, включая скорость беспроводной сети, Ethernet, доступ к ресурсам Windows Share и FTP-серверам. Кроме того, приложение автоматически сохраняет результаты тестирования, позволяя отслеживать изменения производительности сети со временем.  

С помощью WiFi Speed Test можно измерить пропускную способность сети, узнать IP-адрес и параметры канала, а также делиться результатами тестов с другими пользователями. Это удобный инструмент как для домашних, так и для профессиональных нужд, который позволяет лучше понять возможности вашей сети.

Основные возможности приложения WiFi Speed Test:

  • Измерение скорости беспроводного соединения (WiFi) и проводной сети (Ethernet).
  • Оценка производительности маршрутизатора.
  • Тестирование скорости входящего и исходящего интернет-соединения, а также пропускной способности сети.
  • Автоматическое сохранение результатов тестирования, включая:
    • скорость загрузки и отдачи,
    • время пинга,
    • уровень сигнала,
    • название сети,
    • IP-адрес.
  • Просмотр детализированной информации о сети: IP-адрес, уровень сигнала, параметры канала, время ожидания.
  • Возможность делиться результатами тестирования.
  • Тестирование доступа к ресурсам Windows Share (SMB, Samba).
  • Проверка производительности FTP-серверов.
  • Поддержка протоколов TCP и UDP.
  • Измерение скорости интернет-соединения.
  • Работа с тетерингом и мобильными точками доступа.
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