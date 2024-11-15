WiFi Speed Test для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Zoltán Pallagi
|Категория:
|Бенчмарки, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7.92 Мб
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WiFi Speed Test — это приложение для измерения скорости WiFi, локальной сети (LAN) и интернет-соединения. Оно помогает оценить производительность вашей сети, маршрутизатора и протоколов передачи данных, предоставляя детализированные данные о скорости входящих и исходящих соединений, уровне сигнала и параметрах подключения.
Программа поддерживает различные типы тестов, включая скорость беспроводной сети, Ethernet, доступ к ресурсам Windows Share и FTP-серверам. Кроме того, приложение автоматически сохраняет результаты тестирования, позволяя отслеживать изменения производительности сети со временем.
С помощью WiFi Speed Test можно измерить пропускную способность сети, узнать IP-адрес и параметры канала, а также делиться результатами тестов с другими пользователями. Это удобный инструмент как для домашних, так и для профессиональных нужд, который позволяет лучше понять возможности вашей сети.
Основные возможности приложения WiFi Speed Test:
- Измерение скорости беспроводного соединения (WiFi) и проводной сети (Ethernet).
- Оценка производительности маршрутизатора.
- Тестирование скорости входящего и исходящего интернет-соединения, а также пропускной способности сети.
- Автоматическое сохранение результатов тестирования, включая:
- скорость загрузки и отдачи,
- время пинга,
- уровень сигнала,
- название сети,
- IP-адрес.
- Просмотр детализированной информации о сети: IP-адрес, уровень сигнала, параметры канала, время ожидания.
- Возможность делиться результатами тестирования.
- Тестирование доступа к ресурсам Windows Share (SMB, Samba).
- Проверка производительности FTP-серверов.
- Поддержка протоколов TCP и UDP.
- Измерение скорости интернет-соединения.
- Работа с тетерингом и мобильными точками доступа.
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