WiFi Speed Test — это приложение для измерения скорости WiFi, локальной сети (LAN) и интернет-соединения. Оно помогает оценить производительность вашей сети, маршрутизатора и протоколов передачи данных, предоставляя детализированные данные о скорости входящих и исходящих соединений, уровне сигнала и параметрах подключения.

Программа поддерживает различные типы тестов, включая скорость беспроводной сети, Ethernet, доступ к ресурсам Windows Share и FTP-серверам. Кроме того, приложение автоматически сохраняет результаты тестирования, позволяя отслеживать изменения производительности сети со временем.

С помощью WiFi Speed Test можно измерить пропускную способность сети, узнать IP-адрес и параметры канала, а также делиться результатами тестов с другими пользователями. Это удобный инструмент как для домашних, так и для профессиональных нужд, который позволяет лучше понять возможности вашей сети.

Основные возможности приложения WiFi Speed Test: