Arc — это современный веб-браузер, предлагающий инновационный подход к управлению вкладками и работе в интернете. Браузер основан на Chromium, что обеспечивает стабильность, совместимость с расширениями Chrome и высокую производительность. Основная идея Arc — упростить навигацию по веб-страницам и создать максимально удобную рабочую среду для пользователей, которые активно взаимодействуют с вкладками и различными профилями.

Интерфейс браузера выделяется минималистичным дизайном и уникальной организацией вкладок. Вместо традиционной горизонтальной панели вкладок используется вертикальная боковая панель, которая интуитивно структурирует вкладки по категориям: закрепленные, избранные и сегодняшние. Такой подход обеспечивает порядок в работе и облегчает доступ к часто используемым веб-ресурсам. Кроме того, браузер поддерживает функционал, позволяющий автоматически архивировать неактивные вкладки.

В Arc реализована поддержка нескольких профилей и концепция «пространств», что делает его полезным как для работы, так и для личных нужд. Пользователи могут легко переключаться между профилями, каждый из которых имеет индивидуальные настройки, внешний вид, закладки и расширения. Пространства помогают организовывать рабочие задачи, группируя вкладки по тематикам.

Интеллектуальный предварительный просмотр ссылок позволяет экономить время, открывая ссылки в небольшом окне без необходимости загружать новую вкладку. Поддержка режима раздельного просмотра делает браузер особенно удобным для многозадачности.

Браузер также ориентирован на безопасность и конфиденциальность: сбор данных сведён к минимуму, что позволяет пользователям работать в интернете с уверенностью в защите своей информации.

Основные возможности приложения Arc: