Arc для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.28.0 (62218) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The Browser Company
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|1.89 Мб
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Arc — это современный веб-браузер, предлагающий инновационный подход к управлению вкладками и работе в интернете. Браузер основан на Chromium, что обеспечивает стабильность, совместимость с расширениями Chrome и высокую производительность. Основная идея Arc — упростить навигацию по веб-страницам и создать максимально удобную рабочую среду для пользователей, которые активно взаимодействуют с вкладками и различными профилями.
Интерфейс браузера выделяется минималистичным дизайном и уникальной организацией вкладок. Вместо традиционной горизонтальной панели вкладок используется вертикальная боковая панель, которая интуитивно структурирует вкладки по категориям: закрепленные, избранные и сегодняшние. Такой подход обеспечивает порядок в работе и облегчает доступ к часто используемым веб-ресурсам. Кроме того, браузер поддерживает функционал, позволяющий автоматически архивировать неактивные вкладки.
В Arc реализована поддержка нескольких профилей и концепция «пространств», что делает его полезным как для работы, так и для личных нужд. Пользователи могут легко переключаться между профилями, каждый из которых имеет индивидуальные настройки, внешний вид, закладки и расширения. Пространства помогают организовывать рабочие задачи, группируя вкладки по тематикам.
Интеллектуальный предварительный просмотр ссылок позволяет экономить время, открывая ссылки в небольшом окне без необходимости загружать новую вкладку. Поддержка режима раздельного просмотра делает браузер особенно удобным для многозадачности.
Браузер также ориентирован на безопасность и конфиденциальность: сбор данных сведён к минимуму, что позволяет пользователям работать в интернете с уверенностью в защите своей информации.
Основные возможности приложения Arc:
- Уникальная организация вкладок: вертикальная панель, структурирование по категориям (закрепленные, избранные, сегодняшние).
- Автоматическая архивация неиспользуемых вкладок для поддержания порядка.
- Поддержка нескольких профилей с индивидуальными настройками, закладками и расширениями.
- «Пространства» для группировки вкладок и повышения продуктивности.
- Интеллектуальный предварительный просмотр ссылок.
- Режим раздельного просмотра для одновременной работы с несколькими вкладками.
- Основание на Chromium: стабильность, надежность, совместимость с Chrome-расширениями.
- Минималистичный интерфейс, ориентированный на удобство использования.
- Политика конфиденциальности без лишнего сбора данных.
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