TweakPower для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.065 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Kurt Zimmermann
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|21.04 Мб
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TweakPower — это мощное программное обеспечение для оптимизации ПК. Программа предоставляет широкий спектр инструментов для очистки системы, повышения производительности и улучшения стабильности работы вашего устройства. Она подходит как для опытных пользователей, так и для новичков, предоставляя доступ к важным параметрам системы и позволяя адаптировать настройки под свои потребности.
Приложение помогает поддерживать работоспособность компьютера на уровне, сравнимом с первым днем его использования. Оно позволяет выполнять задачи, связанные с очисткой, оптимизацией операционной системы, управлением дисковым пространством, созданием резервных копий и устранением системных ошибок. TweakPower также предоставляет функции для анализа характеристик вашего устройства и контроля его текущего состояния.
Одной из ключевых возможностей программы является защита данных. Встроенный уничтожитель файлов обеспечивает безопасность конфиденциальной информации. Программа предоставляет пользователю подробные отчеты о состоянии компьютера, включая данные о времени загрузки системы, технические характеристики устройства, такие как объем оперативной памяти, версия операционной системы и тип видеокарты.
С помощью панели управления приложения вы можете получать актуальную информацию о состоянии компьютера в режиме реального времени. Все функции TweakPower собраны в интуитивно понятном интерфейсе, что делает ее удобным инструментом для регулярного обслуживания системы.
Основные возможности приложения TweakPower:
- Очистка системы от ненужных файлов и мусора.
- Оптимизация операционной системы для повышения производительности.
- Управление жестким диском: настройка, дефрагментация и анализ.
- Создание и восстановление резервных копий данных.
- Уничтожение конфиденциальных файлов для защиты приватности.
- Мониторинг времени загрузки и выключения системы.
- Получение информации о технических характеристиках устройства.
- Настройка параметров системы в соответствии с требованиями пользователя.
- Контроль состояния системы через панель управления.
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