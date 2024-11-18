TweakPower для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.065 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:21.04 Мб
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TweakPower — это мощное программное обеспечение для оптимизации ПК. Программа предоставляет широкий спектр инструментов для очистки системы, повышения производительности и улучшения стабильности работы вашего устройства. Она подходит как для опытных пользователей, так и для новичков, предоставляя доступ к важным параметрам системы и позволяя адаптировать настройки под свои потребности.

Приложение помогает поддерживать работоспособность компьютера на уровне, сравнимом с первым днем его использования. Оно позволяет выполнять задачи, связанные с очисткой, оптимизацией операционной системы, управлением дисковым пространством, созданием резервных копий и устранением системных ошибок. TweakPower также предоставляет функции для анализа характеристик вашего устройства и контроля его текущего состояния.

Одной из ключевых возможностей программы является защита данных. Встроенный уничтожитель файлов обеспечивает безопасность конфиденциальной информации. Программа предоставляет пользователю подробные отчеты о состоянии компьютера, включая данные о времени загрузки системы, технические характеристики устройства, такие как объем оперативной памяти, версия операционной системы и тип видеокарты.

С помощью панели управления приложения вы можете получать актуальную информацию о состоянии компьютера в режиме реального времени. Все функции TweakPower собраны в интуитивно понятном интерфейсе, что делает ее удобным инструментом для регулярного обслуживания системы.

Основные возможности приложения TweakPower:

  • Очистка системы от ненужных файлов и мусора.
  • Оптимизация операционной системы для повышения производительности.
  • Управление жестким диском: настройка, дефрагментация и анализ.
  • Создание и восстановление резервных копий данных.
  • Уничтожение конфиденциальных файлов для защиты приватности.
  • Мониторинг времени загрузки и выключения системы.
  • Получение информации о технических характеристиках устройства.
  • Настройка параметров системы в соответствии с требованиями пользователя.
  • Контроль состояния системы через панель управления.
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