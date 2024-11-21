ODK Collect для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2024.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:19.12 Мб
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ODK Collect — это приложение для сбора данных, которое упрощает процесс получения, обработки и анализа информации в различных условиях. Оно предназначено для исследователей, полевых групп, специалистов в области мониторинга и оценки, а также для организаций, работающих в удаленных или сложных условиях. Приложение позволяет создавать сложные формы с использованием мультимедийного контента, интеграции с GPS и гибкой логикой.

ODK Collect предоставляет пользователям возможность собирать данные как в режиме онлайн, так и офлайн. Это делает его идеальным инструментом для работы в условиях ограниченного или отсутствующего интернета. Все данные автоматически синхронизируются, когда устройство получает доступ к сети. Приложение поддерживает интеграцию с аналитическими инструментами, что позволяет оперативно обрабатывать собранные данные и создавать визуальные отчеты.

Основные возможности ODK Collect:

  • Создание мощных форм с поддержкой фотографий, GPS-координат, сложной логики переходов, вычислений, работы с внешними наборами данных и многими языками.
  • Поддержка повторяющихся элементов в формах, что позволяет автоматизировать ввод данных.
  • Сбор данных как онлайн, так и офлайн с использованием мобильного устройства или веб-приложения.
  • Автоматическая синхронизация форм и отправок при подключении к интернету.
  • Интеграция с аналитическими инструментами, такими как Excel, Power BI, Python и R.
  • Возможность создания обновляемых в реальном времени отчетов и информационных панелей.
  • Простой интерфейс для управления формами и отправками.
  • Широкие возможности настройки, включая добавление пользовательских полей и параметров.
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Отзывы о программе ODK Collect

Admin

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