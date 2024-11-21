ODK Collect — это приложение для сбора данных, которое упрощает процесс получения, обработки и анализа информации в различных условиях. Оно предназначено для исследователей, полевых групп, специалистов в области мониторинга и оценки, а также для организаций, работающих в удаленных или сложных условиях. Приложение позволяет создавать сложные формы с использованием мультимедийного контента, интеграции с GPS и гибкой логикой.

ODK Collect предоставляет пользователям возможность собирать данные как в режиме онлайн, так и офлайн. Это делает его идеальным инструментом для работы в условиях ограниченного или отсутствующего интернета. Все данные автоматически синхронизируются, когда устройство получает доступ к сети. Приложение поддерживает интеграцию с аналитическими инструментами, что позволяет оперативно обрабатывать собранные данные и создавать визуальные отчеты.

Основные возможности ODK Collect: