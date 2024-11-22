Authenticator App для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|55 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Starnest JSC
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|27.35 Мб
|СКАЧАТЬ
Authenticator App — приложение для обеспечения безопасности учетных записей и эффективного управления паролями, которое объединяет в себе множество функций, которые помогают защищать данные пользователей, упрощают доступ к учетным записям и делают управление паролями удобным и безопасным.
Среди ключевых возможностей приложения — двухфакторная аутентификация (2FA) с использованием QR-кодов, автоматическое заполнение регистрационной информации, резервное копирование данных и синхронизация, а также поддержка биометрической защиты, включая мастер-пароль и Touch ID. Приложение поддерживает импорт учетных записей из других менеджеров паролей и позволяет хранить конфиденциальные данные, такие как кредитные карты и удостоверения личности, в зашифрованном виде.
Кроме того, Authenticator App предлагает гибкость в управлении данными благодаря функциям импорта и экспорта, а также возможности синхронизации через облако. Приложение адаптировано для использования в условиях низкой освещенности, предоставляя поддержку темного режима. Все эти функции делают его надежным инструментом для защиты информации и управления учетными данными.
Основные возможности приложения Authenticator App:
- Двухфакторная аутентификация с использованием QR-кодов для повышения безопасности учетных записей.
- Резервное копирование и синхронизация данных для предотвращения потери информации.
- Менеджер паролей с функцией автозаполнения, позволяющий хранить пароли и автоматически вводить их на сайтах.
- Защита приложения с помощью мастер-пароля и Touch ID для предотвращения несанкционированного доступа.
- Импорт учетных записей из других приложений для удобного перехода на Authenticator App.
- Темный режим для комфортного использования приложения в условиях низкой освещенности.
- Сохранение конфиденциальной информации, включая данные кредитных карт и удостоверений личности.
- Функции импорта и экспорта данных для удобного перемещения учетных записей между устройствами.
- Хранение данных в облаке для обеспечения их сохранности при смене устройства.
Hotspot Shield – надежный и быстрый VPN уже используют более 400 млн пользователей. Передовые...
DuckDuckGo Privacy Browser 5.219.0
Бесплатное приложение для Android, девизом которого служит максимум конфиденциальности,...
Kaspersky QR Scanner - приложение от популярной антивирусной компании Kaspersky Lab, позволяющее...
Orbot 17.3.2-RC-1-tor-0.4.8.12
Orbot - отличная программа для мобильных устройств на базе Android, которая предлагает надежную...
Adblocker Browser 80.0.2016123380
Супербыстрый браузер с блокировщиком рекламы, который без проблем позволяет блокировать...
Мобильная система безопасности для учетных записей Gmail, Facebook, Dropbox и других...
Отзывы о программе Authenticator App
Admin
Отзывов о программе Authenticator App 55 пока нет, можете добавить...