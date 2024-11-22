Authenticator App для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:55 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:27.35 Мб
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Authenticator App — приложение для обеспечения безопасности учетных записей и эффективного управления паролями, которое объединяет в себе множество функций, которые помогают защищать данные пользователей, упрощают доступ к учетным записям и делают управление паролями удобным и безопасным.

Среди ключевых возможностей приложения — двухфакторная аутентификация (2FA) с использованием QR-кодов, автоматическое заполнение регистрационной информации, резервное копирование данных и синхронизация, а также поддержка биометрической защиты, включая мастер-пароль и Touch ID. Приложение поддерживает импорт учетных записей из других менеджеров паролей и позволяет хранить конфиденциальные данные, такие как кредитные карты и удостоверения личности, в зашифрованном виде.

Кроме того, Authenticator App предлагает гибкость в управлении данными благодаря функциям импорта и экспорта, а также возможности синхронизации через облако. Приложение адаптировано для использования в условиях низкой освещенности, предоставляя поддержку темного режима. Все эти функции делают его надежным инструментом для защиты информации и управления учетными данными.

Основные возможности приложения Authenticator App:

  • Двухфакторная аутентификация с использованием QR-кодов для повышения безопасности учетных записей.
  • Резервное копирование и синхронизация данных для предотвращения потери информации.
  • Менеджер паролей с функцией автозаполнения, позволяющий хранить пароли и автоматически вводить их на сайтах.
  • Защита приложения с помощью мастер-пароля и Touch ID для предотвращения несанкционированного доступа.
  • Импорт учетных записей из других приложений для удобного перехода на Authenticator App.
  • Темный режим для комфортного использования приложения в условиях низкой освещенности.
  • Сохранение конфиденциальной информации, включая данные кредитных карт и удостоверений личности.
  • Функции импорта и экспорта данных для удобного перемещения учетных записей между устройствами.
  • Хранение данных в облаке для обеспечения их сохранности при смене устройства.
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