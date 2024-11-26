Orca Scan — это универсальное приложение для сканирования штрих-кодов, одобренное организацией GS1. Программа разработана для упрощения процессов учета и отслеживания активов и запасов с помощью мобильного устройства. Благодаря гибкости настроек, пользователи могут адаптировать приложение под свои нужды, добавляя или удаляя поля для сбора данных, а затем экспортировать результаты в удобные форматы, такие как Microsoft Excel, JSON, XML, CSV, или управлять данными через веб-интерфейс.

Приложение поддерживает сканирование различных типов штрих-кодов, включая QR-коды, EAN, UPC, GS1, и предоставляет возможность записывать дополнительную информацию, например, количество, описание, или местоположение GPS. Пользователи могут добавлять кастомные поля для более детального сбора данных и делиться информацией через стандартные форматы.

Orca Scan находит применение в различных сферах: от управления складскими запасами и отслеживания медицинских устройств до регистрации участников мероприятий и инвентаризации оборудования. Это делает приложение полезным инструментом для бизнеса, логистики, медицины и других областей, где важна точность и оперативность учета.

Основные возможности приложения Orca Scan: