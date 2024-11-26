Orca Scan для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Cambridge App Lab
|Категория:
|Штрихкод
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8.28 Мб
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Orca Scan — это универсальное приложение для сканирования штрих-кодов, одобренное организацией GS1. Программа разработана для упрощения процессов учета и отслеживания активов и запасов с помощью мобильного устройства. Благодаря гибкости настроек, пользователи могут адаптировать приложение под свои нужды, добавляя или удаляя поля для сбора данных, а затем экспортировать результаты в удобные форматы, такие как Microsoft Excel, JSON, XML, CSV, или управлять данными через веб-интерфейс.
Приложение поддерживает сканирование различных типов штрих-кодов, включая QR-коды, EAN, UPC, GS1, и предоставляет возможность записывать дополнительную информацию, например, количество, описание, или местоположение GPS. Пользователи могут добавлять кастомные поля для более детального сбора данных и делиться информацией через стандартные форматы.
Orca Scan находит применение в различных сферах: от управления складскими запасами и отслеживания медицинских устройств до регистрации участников мероприятий и инвентаризации оборудования. Это делает приложение полезным инструментом для бизнеса, логистики, медицины и других областей, где важна точность и оперативность учета.
Основные возможности приложения Orca Scan:
- Гибкость настройки полей данных: добавление текстовых полей, дат, времени, чисел, GPS-координат, выпадающих списков и других типов данных.
- Экспорт данных: поддержка форматов Microsoft Excel, JSON, XML, CSV.
- Широкая поддержка штрих-кодов: QR-коды, GS1 128, матрица данных, UPC, EAN, PDF417 и другие.
- Применение пользовательских сценариев: автоматическое увеличение/уменьшение количества, добавление уникальных идентификаторов, запись подписей.
- Управление через веб-интерфейс: редактирование данных и настройка параметров онлайн.
- Примеры использования: Отслеживание запасов и активов на складах, Учет медицинских устройств через сканирование штрих-кодов UDI, Каталогизация книг по ISBN и пр.
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