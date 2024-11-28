Filemail для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.3.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Обмен файлами
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6.34 Мб
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Filemail – это удобное приложение для передачи больших файлов любого типа. Оно предоставляет простой и эффективный способ обмена цифровыми данными без необходимости регистрации и рекламы. Программа подходит для отправки документов, изображений, музыки, видео, файлов САПР и других данных, которые нельзя отправить стандартными методами из-за ограничений по размеру. Filemail позволяет преодолеть эти ограничения, обеспечивая надежную и быструю передачу файлов через электронную почту или по ссылке.

Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс, благодаря которому передача файлов становится максимально простой и удобной. Вы можете делиться как отдельными файлами, так и целыми папками. Filemail доступен на разных платформах, включая Android, iOS, Windows, Mac, а также через веб-браузеры. При этом загрузка приложения для получения файлов не требуется.

Основные возможности приложения Filemail:

  • Передача файлов объемом до 5 ГБ без необходимости регистрации.
  • Простой и удобный интерфейс, схожий с работой электронной почты.
  • Поддержка отправки любых файлов с помощью функции «Открыть в…».
  • Возможность передачи нескольких файлов или папок одновременно.
  • Отправка файлов через электронную почту или предоставление ссылки для скачивания.
  • Получатели могут загружать файлы без необходимости устанавливать приложение.
  • Уведомления о загрузке файлов получателями.
  • Файлы остаются доступными для скачивания в течение 7 дней.
  • Кросс-платформенность: поддержка Android, iOS, Windows, Mac и веб-браузеров.
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