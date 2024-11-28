Filemail для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.3.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Filemail
|Категория:
|Обмен файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6.34 Мб
|СКАЧАТЬ
Filemail – это удобное приложение для передачи больших файлов любого типа. Оно предоставляет простой и эффективный способ обмена цифровыми данными без необходимости регистрации и рекламы. Программа подходит для отправки документов, изображений, музыки, видео, файлов САПР и других данных, которые нельзя отправить стандартными методами из-за ограничений по размеру. Filemail позволяет преодолеть эти ограничения, обеспечивая надежную и быструю передачу файлов через электронную почту или по ссылке.
Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс, благодаря которому передача файлов становится максимально простой и удобной. Вы можете делиться как отдельными файлами, так и целыми папками. Filemail доступен на разных платформах, включая Android, iOS, Windows, Mac, а также через веб-браузеры. При этом загрузка приложения для получения файлов не требуется.
Основные возможности приложения Filemail:
- Передача файлов объемом до 5 ГБ без необходимости регистрации.
- Простой и удобный интерфейс, схожий с работой электронной почты.
- Поддержка отправки любых файлов с помощью функции «Открыть в…».
- Возможность передачи нескольких файлов или папок одновременно.
- Отправка файлов через электронную почту или предоставление ссылки для скачивания.
- Получатели могут загружать файлы без необходимости устанавливать приложение.
- Уведомления о загрузке файлов получателями.
- Файлы остаются доступными для скачивания в течение 7 дней.
- Кросс-платформенность: поддержка Android, iOS, Windows, Mac и веб-браузеров.
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Отзывы о программе Filemail
Admin
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