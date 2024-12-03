Deansbury для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.04 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:205 Кб
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Deansbury скриншот № 1

Deansbury — утилита для просмотра дерева устройств в операционной системе Windows, разработанная для технических специалистов и пользователей, заинтересованных в подробной информации о конфигурации своего компьютера. Программа отображает дерево устройств и предоставляет исчерпывающие данные о свойствах, настройках и статусе оборудования.

Deansbury не предназначена для изменения конфигурации устройств или выполнения настроек. Основное назначение утилиты — предоставление точной и структурированной информации, которая может быть полезна при анализе работы подключенного оборудования или устранении неполадок. Программа рассчитана на подготовленных пользователей, обладающих базовыми техническими знаниями в области аппаратного обеспечения и работы Windows.

Главное окно Deansbury разделено на две части: в первой отображается дерево устройств, а во второй — данные об их свойствах, статусе, ключах и значениях. Программа поддерживает исследование устройств на компьютерах с 64-битной архитектурой, включая диспетчеры томов, драйверы дисплеев, устройства ACPI, аудиоустройства и многие другие.

Инструмент извлекает данные через функции SetupAPI и SetupDi, что обеспечивает точность и полноту предоставляемой информации. Deansbury также может быть использована для диагностики оборудования, проверки совместимости устройств или анализа сложных конфигураций.

Основные возможности Deansbury:

  • Отображение дерева устройств Windows в удобном формате.
  • Предоставление информации о свойствах и настройках устройств.
  • Поддержка анализа драйверов дисплеев, устройств ACPI, аудиоустройств и других компонентов.
  • Исследование корневой очереди печати, WAN-минипортов и адаптеров удаленного отображения.
  • Вывод идентификаторов устройств, значений экземпляров и статусов.
  • Использование API-функций для получения точных данных.
  • Помощь в диагностике и устранении неисправностей оборудования.
  • Отображение данных о свойствах классов, устройств и реестра.
  • Совместимость с системами на 64-битной архитектуре.
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