Deansbury для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.04 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The SZ Development
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|205 Кб
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Deansbury — утилита для просмотра дерева устройств в операционной системе Windows, разработанная для технических специалистов и пользователей, заинтересованных в подробной информации о конфигурации своего компьютера. Программа отображает дерево устройств и предоставляет исчерпывающие данные о свойствах, настройках и статусе оборудования.
Deansbury не предназначена для изменения конфигурации устройств или выполнения настроек. Основное назначение утилиты — предоставление точной и структурированной информации, которая может быть полезна при анализе работы подключенного оборудования или устранении неполадок. Программа рассчитана на подготовленных пользователей, обладающих базовыми техническими знаниями в области аппаратного обеспечения и работы Windows.
Главное окно Deansbury разделено на две части: в первой отображается дерево устройств, а во второй — данные об их свойствах, статусе, ключах и значениях. Программа поддерживает исследование устройств на компьютерах с 64-битной архитектурой, включая диспетчеры томов, драйверы дисплеев, устройства ACPI, аудиоустройства и многие другие.
Инструмент извлекает данные через функции SetupAPI и SetupDi, что обеспечивает точность и полноту предоставляемой информации. Deansbury также может быть использована для диагностики оборудования, проверки совместимости устройств или анализа сложных конфигураций.
Основные возможности Deansbury:
- Отображение дерева устройств Windows в удобном формате.
- Предоставление информации о свойствах и настройках устройств.
- Поддержка анализа драйверов дисплеев, устройств ACPI, аудиоустройств и других компонентов.
- Исследование корневой очереди печати, WAN-минипортов и адаптеров удаленного отображения.
- Вывод идентификаторов устройств, значений экземпляров и статусов.
- Использование API-функций для получения точных данных.
- Помощь в диагностике и устранении неисправностей оборудования.
- Отображение данных о свойствах классов, устройств и реестра.
- Совместимость с системами на 64-битной архитектуре.
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