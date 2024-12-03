Deansbury — утилита для просмотра дерева устройств в операционной системе Windows, разработанная для технических специалистов и пользователей, заинтересованных в подробной информации о конфигурации своего компьютера. Программа отображает дерево устройств и предоставляет исчерпывающие данные о свойствах, настройках и статусе оборудования.

Deansbury не предназначена для изменения конфигурации устройств или выполнения настроек. Основное назначение утилиты — предоставление точной и структурированной информации, которая может быть полезна при анализе работы подключенного оборудования или устранении неполадок. Программа рассчитана на подготовленных пользователей, обладающих базовыми техническими знаниями в области аппаратного обеспечения и работы Windows.

Главное окно Deansbury разделено на две части: в первой отображается дерево устройств, а во второй — данные об их свойствах, статусе, ключах и значениях. Программа поддерживает исследование устройств на компьютерах с 64-битной архитектурой, включая диспетчеры томов, драйверы дисплеев, устройства ACPI, аудиоустройства и многие другие.

Инструмент извлекает данные через функции SetupAPI и SetupDi, что обеспечивает точность и полноту предоставляемой информации. Deansbury также может быть использована для диагностики оборудования, проверки совместимости устройств или анализа сложных конфигураций.

Основные возможности Deansbury: